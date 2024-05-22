Данил Лысенко: «Первый старт сезона не очень получился – мучения, а не прыжки. У меня давно болит нога, каждый сезон прыгаю с этой травмой»

Теги сборная России прыжки в высоту командный чемпионат России Данил Лысенко Легкая атлетика

Данил Лысенко рассказал, что уже несколько сезонов подряд прыгает с болью в ноге.

На командном чемпионате России в Сочи Лысенко победил в прыжках в высоту с результатом 2,25 м. 

«Первый старт летнего сезона у меня не очень получился, были мучения, а не прыжки. Соревнования проходили на жаре, было очень тяжело как физически, так и эмоционально.

В техническом плане до высоты 2,27 м у меня все нормально получалось. А на этой высоте немного не так толчковую ногу ставил и поэтому не под тем углом прыгал.

У меня уже давно болит нога, каждый сезон прыгаю с этой травмой. Перепробовал все, но ничего не помогает. Как только не так поставлю ногу, стопу «пробивает», она сразу начинает ныть.

В перерыве между прыжками болевые ощущения в стопе утихают, но иногда бывает, что боль никуда не уходит», – сказал чемпион мира в помещении 2018 года.

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