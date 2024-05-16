РУСАДА начало переговоры с Китайской антидопинговой лабораторией по вопросу проверки проб

В РУСАДА заявили о возможном сотрудничестве с Китаем в проверке допинг-проб.

Сообщалось, что иностранные лаборатории отказываются принимать допинг-пробы с Игр БРИКС и Играх дружбы, которые пройдут в России в 2024 году.

«Мы ведем переговоры даже с теми лабораториями, с которыми никогда не работали. Например, мы связались сейчас с Китаем, с которым ранее не работали из-за сложности доставки проб.

Есть лаборатории, которые согласились с нами работать. И я надеюсь, что, решив определенные технические сложности и уладив все вопросы, нам удастся все-таки наладить этот процесс», – сказала гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

У Игр дружбы проблемы. Может ли дойти до отмены?