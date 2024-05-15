Путин поблагодарил бывшего министра спорта Матыцина за работу

Теги Владимир Путин Олег Матыцин Министерство спорта России Р-Спорт Легкая атлетика

Владимир Путин поблагодарил бывшего министра спорта РФ Олега Матыцина за работу .

«Олег Васильевич, хочу вас поблагодарить за работу в правительстве.

«Времена непростые, в том числе и для российского спорта. Но вам удалось выстроить работу таким образом, чтобы ничего у нас не затухало, чтобы наоборот развивалось. Причем развивалось активно. Спасибо вам большое», – сказал Путин во время встречи с Матыциным. 

«Я и мои коллеги сделали все возможное, чтобы сохранить положительную тенденцию развития спорта в Российской Федерации. Фундамент был прочный создан, несмотря на все трудности», – заявил Матыцин.

«Надеюсь доверить и работать дальше, сделаем все необходимое для того, чтобы национальные цели были достигнуты. Россия есть и будет великой спортивной державой», – цитирует Матыцина «Р-Спорт».

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5 комментариев
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Путин обещал пристроить Матыцина в сфере спорта - так сайт РБК пишет.
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"Вам удалось выстроить работу. Спасибо вам большое" (с)

Логичный вопрос, зачем тогда снимать с должности?
В ответ Матицын поясняет, что при нем был заложен всего лишь фундамент, и национальные цели не достигнуты. Прямым текстом
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Ответ past present future
"Вам удалось выстроить работу. Спасибо вам большое" (с) Логичный вопрос, зачем тогда снимать с должности? В ответ Матицын поясняет, что при нем был заложен всего лишь фундамент, и национальные цели не достигнуты. Прямым текстом
Ну он выстроил работу, а как дальше работать, он не знает. Он специалист по выстраиванию. А теперь пришел работник, который будет работать по выстроенной структуре. А ты думал, с колен державу поднимать, это тебе в бирюльки играться? Нет, это рабство на галерах
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