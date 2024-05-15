Путин поблагодарил бывшего министра спорта Матыцина за работу

Владимир Путин поблагодарил бывшего министра спорта РФ Олега Матыцина за работу .

«Олег Васильевич, хочу вас поблагодарить за работу в правительстве.

«Времена непростые, в том числе и для российского спорта. Но вам удалось выстроить работу таким образом, чтобы ничего у нас не затухало, чтобы наоборот развивалось. Причем развивалось активно. Спасибо вам большое», – сказал Путин во время встречи с Матыциным.

«Я и мои коллеги сделали все возможное, чтобы сохранить положительную тенденцию развития спорта в Российской Федерации. Фундамент был прочный создан, несмотря на все трудности», – заявил Матыцин.

«Надеюсь доверить и работать дальше, сделаем все необходимое для того, чтобы национальные цели были достигнуты. Россия есть и будет великой спортивной державой», – цитирует Матыцина «Р-Спорт».