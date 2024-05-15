Дмитрий Чернышенко: «Под руководством Матыцина была проделана Минспортом России большая работа в непростое время»

Дмитрий Чернышенко подвел итоги работы Олега Матыцина на посту министра спорта.

«Под руководством Олега Васильевича (Матыцина) была проделана Минспортом России большая работа в непростое время: коронавирусные ограничения, беспрецедентные санкции Запада.

Мы всему миру продемонстрировали, что являемся самостоятельной полноценной державой с сильными спортсменами, мощным резервом и кадрами.

Дальнейшее развитие требует определенной перезагрузки. По поручению президента мы должны достигнуть всех показателей в сфере развития массового спорта, который является основой пирамиды, из которой дальше растут чемпионы», – заявил вице-премьер РФ.