Дмитрий Чернышенко: «Под руководством Матыцина была проделана Минспортом России большая работа в непростое время»

Теги Дмитрий Чернышенко Олег Матыцин Министерство спорта России Легкая атлетика

Дмитрий Чернышенко подвел итоги работы Олега Матыцина на посту министра спорта.

«Под руководством Олега Васильевича (Матыцина) была проделана Минспортом России большая работа в непростое время: коронавирусные ограничения, беспрецедентные санкции Запада.

Мы всему миру продемонстрировали, что являемся самостоятельной полноценной державой с сильными спортсменами, мощным резервом и кадрами.

Дальнейшее развитие требует определенной перезагрузки. По поручению президента мы должны достигнуть всех показателей в сфере развития массового спорта, который является основой пирамиды, из которой дальше растут чемпионы», – заявил вице-премьер РФ. 

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3 комментария
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А можно поподробнее, что было сделано? Внутренние соревнования хрен пойми как и хрен пойми где, за которыми никто не следит? Веселые нарисованные циферки отчета, как у нас 146% населения занимаются спортом, включая грудничков и лежачих больных?

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была проделана Минспортом России большая работа --- За что Матыцина и выкинули. Меньше надо работать - работать надо меньше.
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Большая работа. Только как говорят комментаторы - он выполняет очень большой объем работы, заметный только искушённому зрителю. Мы то не искушенные, вот и не замечаем наверное.
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