В олимпийской деревне в Париже будет работать детский сад

Впервые в истории Игр в олимпийской деревне будет работать детский сад.

Он расположен в нежилой зоне олимпийской деревни и будет открыт для посетителей по гостевому пропуску ежедневно с 9:00 до 21:00.

«Многие спортсмены совмещают карьеру и семью. Я знаю, каково это, поскольку я, мать с маленьким ребенком, участвовала в Олимпийских играх 2014 года.

И родителям, и малышам очень полезно проводить время вместе, особенно в такой важный момент спортивной жизни», – прокомментировала глава комиссии спортсменов Эмма Терхо.