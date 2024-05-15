В олимпийской деревне в Париже будет работать детский сад

Теги МОК Париж-2024 Эмма Терхо Легкая атлетика

Впервые в истории Игр в олимпийской деревне будет работать детский сад.

Он расположен в нежилой зоне олимпийской деревни и будет открыт для посетителей по гостевому пропуску ежедневно с 9:00 до 21:00.

«Многие спортсмены совмещают карьеру и семью. Я знаю, каково это, поскольку я, мать с маленьким ребенком, участвовала в Олимпийских играх 2014 года.

И родителям, и малышам очень полезно проводить время вместе, особенно в такой важный момент спортивной жизни», – прокомментировала глава комиссии спортсменов МОК  Эмма Терхо.

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