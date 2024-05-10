Федор − об участии россиян в Олимпиаде без флага и гимна: «С такими условиями ездить не стоит, но государство должно поддержать спортсменов»

Федор Емельяненко считает, что россиянам не стоит ездить на Олимпиаду без флага и гимна.

«Насколько я знаю, россиян там будет очень мало. Конечно, будем следить за нашими ребятами, если их не отстранят.

А вообще, наверное, надо было принимать единое решение о том, ехать или не ехать на Олимпиаду.

И если бы решили не ехать, то нужно было оказывать поддержку внутри страны нашим олимпийцам, которые за это боролись.

Без родины и флага, без гимна не стоит ездить на такие соревнования. Но необходимо со стороны государства поддержать спортсменов, которые всю жизнь кладут ради прославления страны», − сказал бывший боец ММА Федор Емельяненко.

Напомним, что в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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