Федор − об участии россиян в Олимпиаде без флага и гимна: «С такими условиями ездить не стоит, но государство должно поддержать спортсменов»
Федор Емельяненко считает, что россиянам не стоит ездить на Олимпиаду без флага и гимна.
«Насколько я знаю, россиян там будет очень мало. Конечно, будем следить за нашими ребятами, если их не отстранят.
А вообще, наверное, надо было принимать единое решение о том, ехать или не ехать на Олимпиаду.
И если бы решили не ехать, то нужно было оказывать поддержку внутри страны нашим олимпийцам, которые за это боролись.
Без родины и флага, без гимна не стоит ездить на такие соревнования. Но необходимо со стороны государства поддержать спортсменов, которые всю жизнь кладут ради прославления страны», − сказал бывший боец ММА Федор Емельяненко.
Напомним, что Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.
Слова про команду иноагентов – позор для Олимпийского комитета России
Федор Емельяненко: «Частные ММА-промоушены не волнует политика, они и больше следуют спортивным принципам, чем МОК»
включат в олимпийской деревне Юру Шатунова, пельмени пожарят на общей кухне