Владимир Путин: «Нужно делать спорт доступным для граждан, избавить систему физической культуры и спорта от излишней коммерциализации»

Владимир Путин заявил, что нужно делать спорт доступным для граждан России.

«Обязательно нужно делать его [спорт] доступным для граждан, нужно избавить нашу систему физической культуры и спорта от излишней коммерциализации», – сказал президент, выступая на Форуме будущих технологий в Москве.

«Министерство спорта РФ должно этим заняться вплотную, навести здесь порядок», – подчеркнул Путин.

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