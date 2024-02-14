Владимир Путин: «Нужно делать спорт доступным для граждан, избавить систему физической культуры и спорта от излишней коммерциализации»

Теги Владимир Путин Министерство спорта России Политика Легкая атлетика

Владимир Путин заявил, что нужно делать спорт доступным для граждан России.

«Обязательно нужно делать его [спорт] доступным для граждан, нужно избавить нашу систему физической культуры и спорта от излишней коммерциализации», – сказал президент, выступая на Форуме будущих технологий в Москве. 

«Министерство спорта РФ должно этим заняться вплотную, навести здесь порядок», – подчеркнул Путин. 

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75 комментариев
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То есть бутсы больше нельзя будет купить, а их будут выдавать по талонам?
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Василич:А сейчас я вам прочитаю письмо ветеранов ска,где прямо говорится,что ска был чемпионом еще при рюрике.
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Сообщения Путина среди других заголовков словно нейросетью сгенерированные))
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За всё хорошее, против всего плохого!

Но бабки спортсменам будем из казны платить. Товарищи, банкет за ваш счёт!
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Ответ Xm.md
Комментарий скрыт
Нет. Обычный популизм
+29
-2
+27
Именно поэтому в Москве на месте футбольных коробок строят человейники
+29
-3
+26
Ответ teto
То есть бутсы больше нельзя будет купить, а их будут выдавать по талонам?
И только партийным!
+23
0
+23
опять популистические лозунги деда и его свиты , а к примеру профессиональные коньки бауэр от которых ноги не поломаешь, стоять в районе 100 000 ₽ , клюшки от 20... про амуницию вообще молчу....так что занимайтесь спортом
+19
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30 лет не хватило, нужно ещё столько же
+15
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+14
что ж ты за четверть века не сделал
+13
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Пвраолимпиаду мы теперь точно выиграем, когда допустят. Благо выбор кадров обеспечен теперь широчайший
+11
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Ответ dinm 8
Василич:А сейчас я вам прочитаю письмо ветеранов ска,где прямо говорится,что ска был чемпионом еще при рюрике.
ахахаха, официально мой любимый коммент в этом месяце)
+11
-1
+10
Ответ teto
То есть бутсы больше нельзя будет купить, а их будут выдавать по талонам?
Одна очередь за яйцами.
Вторая за бананами.
Третья за бутсами.:)))))))))
+9
0
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Словоблудие.
+10
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+8
Ответ Alex Dunaev
Именно поэтому в Москве на месте футбольных коробок строят человейники
А ты прикажешь новым гражданам России из Средней Азии жить в хоккейных коробках?
+8
0
+8
А шо там по Португалии? Обогнали уже? )
+7
0
+7
Взять бы этот коммерческий спорт, да на Соловки
+8
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По команде даже яйца не дешевеют. Чтобы для людей что-то стало дешево или бесплатно, кто-то должен взять их расходы на себя. А кто это может быть кроме государства?
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Избавить систему физической культуры и спорта от излишней коммерциализации - это значит сделать все фитнес-клубы, бассейны, катки и детские секции бесплатными или за символическую плату. А такое вообще возможно?
+7
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Ответ Олег Пашинин
вы плохо читали? речь не о профессиональных коньках за 100к ,а о том что бы любой человек мог пойти и поиграть в футбол,теннис,баскетбол за доступные деньги,для любителя такие коньки не нужны
я внимательно читал,спорт очень дорого обходится простому гражданину РФ
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какой интересный дядя, а где он был 25 лет?
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Зенит переходит на краудфандинг своих многочисленных фанатов?🤔
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Заявитель))) Он покашлял?
+6
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Балабол 😏
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0
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Всегда мы от него слышим что нужно сделать. Любой человек может сказать "надо повысить заплаты, пенсии, поддерживать спорт, бороться с коррупцией и т.д."
Хотелось бы услышать почему это не было сделано за предыдущие 20 лет? И что всё таки было за 20 лет сделано? Как планируется достигать поставленных целей, какой план? Откуда взять на это деньги?
Одни пустые слова.
+4
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Это граждан надо сделать здоровыми и богатыми. А со спортом они (мы) дальше сами разберутся
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ппц, чувак 20 лет у власти))Обычно это делают в первый год-два. похоже на популизм
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0
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Нужно немножко потерпеть
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Уже сделал !
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0
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Владимир Путин: " Нужно делать высокие пенсии, строить школы и стадионы, бороться с коррупцией и драть гимнасток".
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