Владимир Путин: «Нужно делать спорт доступным для граждан, избавить систему физической культуры и спорта от излишней коммерциализации»
Владимир Путин заявил, что нужно делать спорт доступным для граждан России.
«Обязательно нужно делать его [спорт] доступным для граждан, нужно избавить нашу систему физической культуры и спорта от излишней коммерциализации», – сказал президент, выступая на Форуме будущих технологий в Москве.
«Министерство спорта РФ должно этим заняться вплотную, навести здесь порядок», – подчеркнул Путин.
Пачка поручений Путина по спорту: агенты, парады на Красной площади, база РФС в Сочи
Но бабки спортсменам будем из казны платить. Товарищи, банкет за ваш счёт!
Вторая за бананами.
Третья за бутсами.:)))))))))
Хотелось бы услышать почему это не было сделано за предыдущие 20 лет? И что всё таки было за 20 лет сделано? Как планируется достигать поставленных целей, какой план? Откуда взять на это деньги?
Одни пустые слова.