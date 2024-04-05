Бегунья Екатерина Гулиева лишена серебряной медали Олимпийских игр-2012 и дисквалифицирована до 2026 года

Бегунья Гулиева дисквалифицирована на 4 года за допинг и лишена серебра ОИ-2012.

Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

«На основании решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 28 марта 2024 года ВФЛА на 4 года дисквалифицирует Екатерину Гулиеву (Завьялову) за нарушение п. 32.2 (b) («Использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода спортсменом») Антидопинговых правил IAAF в 2012 и 2013 годах», – говорится в сообщении ВФЛА.

Срок дисквалификации спортсменки – с 28 марта 2024 года по 27 марта 2026 года, с зачетом двухлетнего срока дисквалификации, который она отбыла с 2015 по 2017 годы.

Все результаты Гулиевой с 17 июля 2012 года по 20 октября 2014 года аннулируются. В эти сроки попадает ее серебро на дистанции 800 м на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Его Гулиева, выступавшая тогда под фамилией Поистогова, получила после дисквалификации россиянки Марии Савиновой.

В 2021 году Гулиева перешла в сборную Турции.

«Я могу выступать где хочу, а русские спортсмены об этом только мечтают». Она взяла серебро Олимпиады за Россию, а теперь – в Турции