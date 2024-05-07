Евгений Рылов: «Президент защищает граждан России, нашу страну. Всегда делает все, как сказал. Это его святой долг»

Евгений Рылов поделился впечатлениями от инаугурации Владимира Путина.

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию присутствовал на церемонии, которая состоялась сегодня в Кремле.

«Все прошло отлично, на высшем уровне. Все было четко и красиво! Запомнилось, как Владимир Владимирович обратил внимание на картину во время своего прохода по коридору.

Вся речь президента наполнена смыслом и эмоциями. Он защищает граждан России, нашу страну. Всегда делает все, как сказал. Это его святой долг», – сказал .