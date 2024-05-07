Евгений Рылов: «Президент защищает граждан России, нашу страну. Всегда делает все, как сказал. Это его святой долг»

Теги плавание сборная России Владимир Путин Политика Евгений Рылов Водные виды

Евгений Рылов поделился впечатлениями от инаугурации Владимира Путина.

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию присутствовал на церемонии, которая состоялась сегодня в Кремле.

«Все прошло отлично, на высшем уровне. Все было четко и красиво! Запомнилось, как Владимир Владимирович обратил внимание на картину во время своего прохода по коридору.

Вся речь президента наполнена смыслом и эмоциями. Он защищает граждан России, нашу страну. Всегда делает все, как сказал. Это его святой долг», – сказал Рылов.

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6 комментариев
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Своеобразный, конечно, у него способ защиты граждан. Так сказать, от противного, чтобы сразу в рай
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Всегда делает все, как сказал))))))))
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Сказал, что пенсионный возраст не повысит, конституцию не изменит, мобилизацию не объявит – человек слова!
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Майские указы звонят Евгению Рылову: да кто ты ##### такой???
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Программа 2008 года всем з/п 2700$ и по 100 квадратов звонит Евгению Рылову: да пошел ты ## ###
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"Если быть семь лет президентом - это ж с ума сойти можно!" В.В.Путин (С) 2006г
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