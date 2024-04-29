Геннадий Шипулин о нейтральном статусе: «Такая постыдная форма неприемлема. Когда мы шли на Олимпиадах, то высоко наше знамя несли»

Теги сборная России по волейболу сборная России жен Геннадий Шипулин Сергей Тетюхин Олимпийская сборная России ВФВ Париж-2024 Политика Спорт-Экспресс Волейбол

Во Всероссийской федерации волейбола назвали постыдным нейтральный статус.

С 2022 года российские волейболисты не допускаются до международных турниров.

– Сейчас наши команды отстранены от международных турниров. На ваш взгляд, не упал ли уровень российского волейбола?

– Не думаю. Мы по-прежнему являемся доминантой. Они сами нас ждут. Без России им очень плохо. Надеюсь, что мы скоро вернемся на международную арену. Волейбол у нас сильный – подрастающее поколение, сборные команды, специалисты.

Да, это дискомфортно и в какой-то степени обидно, что не выступаем за рубежом. Но мы всегда были законодателями волейбольных мод и ими останемся навсегда. А то, что так поступают все эти люди, которые меняют свое мнение по 10 раз, говорят одно, а делают другое, – это прискорбно.

Все равно справедливость и победа будут за нами. Правда восторжествует. Мы вернемся и будем дальше продолжать наш славный путь.

– Не обидно, что командникам даже не дали шанс, чтобы попасть на Олимпиаду в Париж?

– Это очень постыдно. Но что сделаешь? От этих людей нечего ждать. Я считаю, что все это неправильно.

– Что такое волейбольный турнир Олимпиады без сборных России?

– Понимаете, мы же все друг друга знаем – игроки, тренеры. Все чувствуют без России себя дискомфортно. Но решают политики. Они не спрашивают людей, которые за этим стоят, не разбираются. Конечно, обидно. Нам остается только надеяться, чтобы скорее все это закончилось.

– Сейчас идет широкая дискуссия, стоит ли выступать под нейтральным флагом. Вы как считаете?

– На таком позорном низком старте я лично, как бывший главный тренер сборной, не хотел бы в этой роли присутствовать.

Когда мы шли на Олимпиадах, то высоко наше знамя несли. Сергей Тетюхин его тоже нес. Все с нами считались. Мы задавали тон. Поэтому я имею право сказать, что такая постыдная форма неприемлема.

Конечно, есть люди, которые заканчивают карьеру и могут больше не попасть на Олимпиаду. Это великий труд спортсменов. Но мое мнение, что нельзя ехать на Игры под нейтральным флагом, – сказал вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Там не смогут выступить россияне, представляющие командные виды спорта.

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9 комментариев
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Раньше флаг несли, сейчас чушь
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Ответ Personology Center
Раньше флаг несли, сейчас чушь
За неучастие в олимпиадах топят люди, которых туда не зовут.Спросите сначала спортсменов и болельщиков.Мы все за участие, а понты кто из вас больше Родину напоказ любит нам не интересны.
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Например в Токио очень высоко несли
+11
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+9
Ну все понесло Остапа Бендера.)
+9
-1
+8
Шипулин не выиграл ни одной золотой медали на ОИ, в финале-2000 и полуфинале-2004 проиграл два раза по 0:3, в 2004 был вовсе разгромлен в хламину.

Но при этом почему-то задавал тон. :)
+7
-1
+6
Ответ Альберт Васильченко
Ну все понесло Остапа Бендера.)
Я в советское время оооо!
+7
-2
+5
Ой, а может случилось что-то, почему сейчас только такой вариант есть?
+2
0
+2
Ответ FNT
Шипулин не выиграл ни одной золотой медали на ОИ, в финале-2000 и полуфинале-2004 проиграл два раза по 0:3, в 2004 был вовсе разгромлен в хламину. Но при этом почему-то задавал тон. :)
в барах после игр...
+2
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Надо ехать
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