Геннадий Шипулин о нейтральном статусе: «Такая постыдная форма неприемлема. Когда мы шли на Олимпиадах, то высоко наше знамя несли»

Во Всероссийской федерации волейбола назвали постыдным нейтральный статус.

С 2022 года российские волейболисты не допускаются до международных турниров.

– Сейчас наши команды отстранены от международных турниров. На ваш взгляд, не упал ли уровень российского волейбола?

– Не думаю. Мы по-прежнему являемся доминантой. Они сами нас ждут. Без России им очень плохо. Надеюсь, что мы скоро вернемся на международную арену. Волейбол у нас сильный – подрастающее поколение, сборные команды, специалисты.

Да, это дискомфортно и в какой-то степени обидно, что не выступаем за рубежом. Но мы всегда были законодателями волейбольных мод и ими останемся навсегда. А то, что так поступают все эти люди, которые меняют свое мнение по 10 раз, говорят одно, а делают другое, – это прискорбно.

Все равно справедливость и победа будут за нами. Правда восторжествует. Мы вернемся и будем дальше продолжать наш славный путь.

– Не обидно, что командникам даже не дали шанс, чтобы попасть на Олимпиаду в Париж?

– Это очень постыдно. Но что сделаешь? От этих людей нечего ждать. Я считаю, что все это неправильно.

– Что такое волейбольный турнир Олимпиады без сборных России?

– Понимаете, мы же все друг друга знаем – игроки, тренеры. Все чувствуют без России себя дискомфортно. Но решают политики. Они не спрашивают людей, которые за этим стоят, не разбираются. Конечно, обидно. Нам остается только надеяться, чтобы скорее все это закончилось.

– Сейчас идет широкая дискуссия, стоит ли выступать под нейтральным флагом. Вы как считаете?

– На таком позорном низком старте я лично, как бывший главный тренер сборной, не хотел бы в этой роли присутствовать.

Когда мы шли на Олимпиадах, то высоко наше знамя несли. Сергей Тетюхин его тоже нес. Все с нами считались. Мы задавали тон. Поэтому я имею право сказать, что такая постыдная форма неприемлема.

Конечно, есть люди, которые заканчивают карьеру и могут больше не попасть на Олимпиаду. Это великий труд спортсменов. Но мое мнение, что нельзя ехать на Игры под нейтральным флагом, – сказал вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Там не смогут выступить россияне, представляющие командные виды спорта.

Раскол в нашем спорте: кто стремится на Олимпиаду, а кто отказался от поездки?