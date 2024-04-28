Главный тренер сборной России по дзюдо об участии в Олимпиаде-2024: «Как скажет руководство федерации, так и будет»
Решение об участии российских дзюдоистов в Олимпиаде‑2024 примет Федерация дзюдо РФ.
Об этом сообщил главный тренер сборной России по дзюдо Хасамби Таов.
На прошедшем в Загребе чемпионате Европы российские дзюдоисты завоевали три золота, одно серебро и одну бронзу.
— Конечно, международная изоляция повлияла на состояние спортсменов. Но в последнее время у нас есть возможность выступать на международных турнирах, наши ребята набирали рейтинговые очки. В этом плане у нас стало получше.
По сравнению со спортсменами из других стран у нас было вполовину меньше стартов. В некоторых категориях у нас очень хорошие позиции.
— Есть понимание, поедут ли наши дзюдоисты на Олимпиаду?
— Это уже не от нас зависит. Как скажет руководство федерации, так и будет, — сказал Таов.