Российские паралимпийцы получат 42 квоты для участия в Играх-2024 в плавании

Теги плавание Паралимпийские игры ПКР Павел Рожков МПК паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен Водные виды

Международный паралимпийский комитет (МПК) предоставит российским пловцам 42 квоты на участие в Паралимпиаде-2024 в Париже.

Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. Соревнования пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

«В адрес ПКР было направлено уведомление от комитета по плаванию МПК о выделении 42 индивидуальных квот на участие в Паралимпийских играх в Париже для российских пловцов – по 21 для мужчин и женщин.

Количество было определено по результатам выступления спортсменов на соревнованиях, включенных в рейтинг-лист МПК, в том числе проводимых на территории РФ в рамках летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», чемпионатов России и всероссийских соревнований.

Квоты предоставляются при условии, что индивидуальные спортсмены будут соответствовать требованиям положения о нейтральных спортсменах и вспомогательном персонале», – рассказал Рожков.

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6 комментариев
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После обеда напишут методичку, ждем от всяких чин...
едим - не едем
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Это замонуха.Вспомните как нас выкинули в прошлый рвз не смотря что мы уже приехали на соревнования.
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Там сейчас братья-соседи будут жалобы строчить
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Ответ moysimferopol777
Либо все едут, либо никто
Да конечно, ага
Ехать должен даже 1 допущенный
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