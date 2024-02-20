Российские паралимпийцы получат 42 квоты для участия в Играх-2024 в плавании

Международный паралимпийский комитет (МПК) предоставит российским пловцам 42 квоты на участие в Паралимпиаде-2024 в Париже.

Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. Соревнования пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

«В адрес ПКР было направлено уведомление от комитета по плаванию МПК о выделении 42 индивидуальных квот на участие в Паралимпийских играх в Париже для российских пловцов – по 21 для мужчин и женщин.

Количество было определено по результатам выступления спортсменов на соревнованиях, включенных в рейтинг-лист МПК, в том числе проводимых на территории РФ в рамках летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», чемпионатов России и всероссийских соревнований.

Квоты предоставляются при условии, что индивидуальные спортсмены будут соответствовать требованиям положения о нейтральных спортсменах и вспомогательном персонале», – рассказал Рожков.