Замминистра спорта РФ: «Непонятное создание под именем Бах пытается какую-то кость кинуть, но кто он такой? Мы его создали, если все забыли»

Теги МОК Томас Бах Министерство спорта России Р-Спорт Одес Байсултанов Игры дружбы Легкая атлетика

Замминистра спорта РФ назвал главу МОК Томаса Баха «непонятным созданием».

Ранее Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов к Играм-2024 в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении строгих критериев. Не смогут выступить на Олимпиаде представители командных видов спорта и члены ведомственных клубов. У нейтральных спортсменов будут специальные гимн и флаг. Участвовать в параде атлетов на церемонии открытия Игр россиянам запрещено. 

«Проблема не в санкциях, а в нас. Кто-то боится, что его включат в какие-то списки, наложат санкции, не дадут три рубля.

Но мы самодостаточная страна, у нас лучшие спортсмены в мире.

Сейчас ушло время терпимости и толерантности в спорте. Какое-то непонятное создание под именем Бах пытается какую-то кость кинуть, но кто он такой? Мы его создали, если все забыли!

Давайте сделаем так, чтобы они мечтали попасть на наши Игры. А мы подумаем, пускать ли. 

Давайте объединимся! Как можно выступать без флага и гимна, это не патриоты. Надо объединиться вокруг Игр дружбы», – заявил Одес Байсултанов на форуме «Мы вместе. Спорт».

Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео

МОК пытается отменить Игры Дружбы в России. Получится?

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28 комментариев
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Батенька, да вам с такой риторикой в МИД надо!
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Ответ krokodilych
Мы создали Томаса Баха?! Это, простите, каким же образом?..
Обычным. Взятки, подарки и шлюпки.
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Мы создали Томаса Баха?! Это, простите, каким же образом?..
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Вот уж что умеют делать хорошо наши чиновники - это хамить и оскорблять. Настоящие виртузы!
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"Мы его создали, если все забыли!"
Признаются в оказании влияния на исход выборов президента МОК, а теперь истерят по поводу неблагодарности Баха...
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Ответ krokodilych
Мы создали Томаса Баха?! Это, простите, каким же образом?..
Ну там пестик и тычинка...
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Одес ###ть султанов
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Нормальная работа у них, постоянно на каких то форумах с дикими названиями типа "Россия и Дичь", "Спорт, Россия и мир" и тд, болтать перед какими то детьми лютую бессмысленную кокаиновую жесть типа Давайте вместе, Давайте так, а давайте сделаем чтоб нам все завидовали, а мы лучше всех!

И все, по идее, языками пошершавили и домой, копить на виллу в Италии.
+4
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поинтересовался спортивными достижениями товарища зам.министра... таковых не обнаружил.. хотя предполагаю, что должность экспедитора Грозненского кооператива «Мичуринец» в начале 1990-х та еще школа верховой езды
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Ответ brig_Mercury
Определенно, тщеславие – мой самый любимый из грехов. (с)
И адвокат у Вас хороший)))
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Ответ krokodilych
Мы создали Томаса Баха?! Это, простите, каким же образом?..
возможно, папочка на Баха (аналогичная делу Бессберга) ещё ждет своего часа публикации
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Ответ Ебздрогыч
Батенька, да вам с такой риторикой в МИД надо!
Там уже всё занято. Одна Захарова, чего стоит. Тут впору создавать новое министерство - Министерство Дружбы. Его министром. Ну и замами Журову, Терюшкова и т.п.
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Это прямо таки новый философский символ получается - Лягушка, которая сама себя надувает через соломинку.
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А вы точно замминистра?
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Зачем вы создали непонятное создание?
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Определенно, тщеславие – мой самый любимый из грехов. (с)
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Интересно, почему в 2016, 2018, 2021 и 2022 никто не кричал, что все, кто едут на олимпиаду от России без флага и гимна, предатели, а, наоборот, все давали им максимальную поддержку
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Славься, Создатель!
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что ж вы создаете непонятные создания, товарищ Байсултанов?
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Это каким же образом вы Баха создали? Вы свели друг с другом его мать и отца?
Вот что байсултанов и ему подобные умеют делать лучше всего - это хамить, оскорблять, запугивать
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Переиграли сами себя...)
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Вообще-то, Баха мама с папой сделали, а вы его развратили взятками. А когда он в сложившейся политической ситуации не поддержал ваши действия , как вы рассчитывали, вот тут вы возмутились.
Поздно махать крыльями и сыпать проклятиями, Бах перешёл на другую сторону.
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Сколько миллионов ушло на создание (подкупы) Баха?
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Зам.министра о Бахе: "Мы его создали!" - а кто конкретно? Российские чиновники ?
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Ответ krokodilych
Мы создали Томаса Баха?! Это, простите, каким же образом?..
Видимо, из той же пробирки, что и наши умельцы. Да бракованным вышел
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Ответ krokodilych
Мы создали Томаса Баха?! Это, простите, каким же образом?..
Ты что, не в курсе? Россия - родина слонов. Мы создали свод и плоть, мы воплощение света, мы луч света в темном царстве. Нам все завидуют.
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Ответ Philipp Panov
Ты что, не в курсе? Россия - родина слонов. Мы создали свод и плоть, мы воплощение света, мы луч света в темном царстве. Нам все завидуют.
Рашен элефант
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Бах пытается какую-то кость кинуть, но кто он такой? Да он вообще черт, жи есть, добавил Одес Хасаевич
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