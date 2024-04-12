Замминистра спорта РФ: «Непонятное создание под именем Бах пытается какую-то кость кинуть, но кто он такой? Мы его создали, если все забыли»
Замминистра спорта РФ назвал главу МОК Томаса Баха «непонятным созданием».
Ранее Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов к Играм-2024 в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении строгих критериев. Не смогут выступить на Олимпиаде представители командных видов спорта и члены ведомственных клубов. У нейтральных спортсменов будут специальные гимн и флаг. Участвовать в параде атлетов на церемонии открытия Игр россиянам запрещено.
«Проблема не в санкциях, а в нас. Кто-то боится, что его включат в какие-то списки, наложат санкции, не дадут три рубля.
Но мы самодостаточная страна, у нас лучшие спортсмены в мире.
Сейчас ушло время терпимости и толерантности в спорте. Какое-то непонятное создание под именем Бах пытается какую-то кость кинуть, но кто он такой? Мы его создали, если все забыли!
Давайте сделаем так, чтобы они мечтали попасть на наши Игры. А мы подумаем, пускать ли.
Давайте объединимся! Как можно выступать без флага и гимна, это не патриоты. Надо объединиться вокруг Игр дружбы», – заявил Одес Байсултанов на форуме «Мы вместе. Спорт».
Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео
Признаются в оказании влияния на исход выборов президента МОК, а теперь истерят по поводу неблагодарности Баха...
И все, по идее, языками пошершавили и домой, копить на виллу в Италии.
Вот что байсултанов и ему подобные умеют делать лучше всего - это хамить, оскорблять, запугивать
Поздно махать крыльями и сыпать проклятиями, Бах перешёл на другую сторону.