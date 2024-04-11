Михаил Мамиашвили назвал МОК «больными людьми» после пранка с Томасом Бахом.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Бах в беседе с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом произнес молитву за отмену Игр дружбы, которые пройдут в России в сентябре.

«Томас Бах и весь МОК – больные люди! Что ждать от этих безумцев? Вспомните, что они творили с нашей страной 80 лет назад, и все станет на свои места.

Не хочется даже комментировать их очередной идиотизм», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.

Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео

Пранкеры позвонили Томасу Баху – и он разозлил весь наш спорт