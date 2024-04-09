Великобритания поддержала участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе

Великобритания поддержала участие россиян в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на The Times.

Отмечается, что министр спорта страны Стюарт Эндрю отправил письмо , а также главе Международного паралимпийского комитета ( ) Эндрю Парсонсу, в котором сообщил, что Великобритания поддерживает решение по допуску российских и белорусских атлетов на Игры в .

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