Великобритания поддержала участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах сборная Беларуси Париж-2024 сборная Беларуси жен МПК Эндрю Парсонс Борьба

Великобритания поддержала участие россиян в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на The Times.

Отмечается, что министр спорта страны Стюарт Эндрю отправил письмо Томасу Баху, а также главе Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонсу, в котором сообщил, что Великобритания поддерживает решение МОК по допуску российских и белорусских атлетов на Игры в Париже.

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15 комментариев
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А разве МОК не независимая организация, которой должно быть пофиг на мнения спорт.министров, впрочем о чем это я.
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Ответ Российский пользователь
Шах и мат, что скажут наши политики? или как обычно все извратят
Что?)Поддержали то решение, которое и хотели - это шах и мат?)
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Теперь слово за Литвой и Польшей.
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Их кто-то спрашивал?
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Ответ Alex1104
Это зрада или перемога?
перезрада
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Ответ Potapson
Теперь слово за Литвой и Польшей.
Не, не, не. Тут уже будет цена вопроса. Ишь чего, паны просто так никого не поддержат.
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"Великобритания не возражает против участия нейтральных индивидуальных атлетов", более правильно.
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Это зрада или перемога?
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Да ну на фиг.Ждем опровержения.
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Ну все. Англия - наш друг. Абрамович едет в Лондон выкупать обратно Челси. Дети российских чиновников снова едут на учебу в Оксфорд и Кембридж. Великобритания объявляет дни Российской культуры в стране, а также подтверждает участие своих атлетов в Играх Дружбы в этом году
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Лоб им потрогайте.
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Ответ Alexander Prokofyev
перезрада
Колесо генотьбы...
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Ответ Alexander Prokofyev
Ну все. Англия - наш друг. Абрамович едет в Лондон выкупать обратно Челси. Дети российских чиновников снова едут на учебу в Оксфорд и Кембридж. Великобритания объявляет дни Российской культуры в стране, а также подтверждает участие своих атлетов в Играх Дружбы в этом году
Полагаю, по поводу детей российских чиновников вы немного ошибаетесь - им не нужно снова туда ехать. Полагаю, они как там были, так и остались.
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