Макрон заявил, что Россия проводит кампанию дезинформации, направленную на Олимпиаду в Париже
Макрон считает, что Россия проводит кампанию дезинформации против Олимпиады.
Президент Франции ответил на вопрос журналистов во время открытия олимпийского центра водных видов спорта в Сен-Дени. Его слова приводит BBC.
«Пытается ли Россия помешать проведению Игр? Без сомнений. В частности, в информационном плане.
Каждый день Россия публикует материалы о том, что мы не в состоянии что-либо сделать. Так что Игры будут под угрозой», – сказал Эммануэль Макрон.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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Подарите ему кто-нить акк🤣
Если с кем сравнивать любителя бабушек, то это Генрих 3 Валуа, но даже он получше будет. Хотя бы потому что не был лакеем заокеанского хозяина.
что денщик Петруха чистит его обблёванный китель.
Ну поручику, естессно, невздобняк стало - офицер, и так обблевался. Он и говорит денщику:
- Знаешь, Петруха, вчера на балу встретил своего друга
генерала, а он скотина так нажрался и обблевал мне весь китель.
- Да, Ваше Благородие, он вам не только китель обблевал,но ещё и в штаны насрал!