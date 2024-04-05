Макрон заявил, что Россия проводит кампанию дезинформации, направленную на Олимпиаду в Париже

Теги Париж-2024 Политика Эммануэль Макрон Легкая атлетика

Макрон считает, что Россия проводит кампанию дезинформации против Олимпиады.

Президент Франции ответил на вопрос журналистов во время открытия олимпийского центра водных видов спорта в Сен-Дени. Его слова приводит BBC. 

«Пытается ли Россия помешать проведению Игр? Без сомнений. В частности, в информационном плане.

Каждый день Россия публикует материалы о том, что мы не в состоянии что-либо сделать. Так что Игры будут под угрозой», – сказал Эммануэль Макрон.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

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18 комментариев
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Ох уж эти русские! Специально намазали жиром трамплин для прыгуна в воду, чтобы дать лишний негативный повод для обсуждения подготовки ОИ!
+37
-4
+33
Ответ Bosniec
Ох уж эти русские! Специально намазали жиром трамплин для прыгуна в воду, чтобы дать лишний негативный повод для обсуждения подготовки ОИ!
И не говори. А также клопов завезли и навоз в Париже на улицах пораскидали. Ух уж эти русские.
+27
-1
+26
Ответ Вадим flanec
И не говори. А также клопов завезли и навоз в Париже на улицах пораскидали. Ух уж эти русские.
А ещё заранее заселили Париж иммигрантами и науськивают их вести как у себя в Африке.
+20
0
+20
Уже нашел на кого свалить, если что.
+22
-3
+19
Макрон - худший правитель франции со времён машки антуанеты
+19
-4
+15
Чувак, если бы в России что-то подобное публиковали, это было бы на спортсе, растащенное по 10 новостям за день🤣🤣
Подарите ему кто-нить акк🤣
+17
-2
+15
Вы и без России хорошо справляетесь
+13
-2
+11
Д,б! (с)
+14
-4
+10
Министерство внутренних дел Франции, которое призвало другие страны направить тысячи полицейских для обеспечения безопастности ОИ похоже работает на Кремль по "логике" Микрона! Какой же Микрон сказочный.....
+8
-1
+7
Давно французкая земля не рожала таких д..в))
+4
-1
+3
Они и так под угрозой. Макароша сам в открытую заявляет, что нужна помощь других стран в организации безопасности, а на его глазах спортсмен не может элементарный прыжок с трамплина сделать (наверняка русский жиром намазал). А потом говорят, что Россия виновата
+3
0
+3
Ответ Direct free kick
Макрон - худший правитель франции со времён машки антуанеты
Кхм. Она была всего лишь женой короля Людовика 16. Правил он, а не она.
Если с кем сравнивать любителя бабушек, то это Генрих 3 Валуа, но даже он получше будет. Хотя бы потому что не был лакеем заокеанского хозяина.
+3
0
+3
ох уж эта российская пропаганда, которая приписывает слова Макрону, что французы будут принимать всех спортсменов гостеприимно
+3
-2
+1
Ответ Mehmet Okur
Чувак, если бы в России что-то подобное публиковали, это было бы на спортсе, растащенное по 10 новостям за день🤣🤣 Подарите ему кто-нить акк🤣
Так, стоп, ты утверждаешь, что никогда не слышал от российских СМИ "материалы о том, что мы не в состоянии что-либо сделать и Олимпиада под угрозой"?
+1
0
+1
А что не так? Помните как в предверии ЧМ на том же спортсе публиковали язвительные статьи западной прессы в наш адрес, и как тут пользователи ухахатывались шутейками про унитазы и медведей, а тут лицемерно, люди не выезжавшие дальше Рязани, рассказывают как все плохо во Франции, а сколько баек тут ходило, что Катар провалитпроведение ЧМ и т.д.
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Поручик Ржевский просыпается после пьянки и видит,
что денщик Петруха чистит его обблёванный китель.
Ну поручику, естессно, невздобняк стало - офицер, и так обблевался. Он и говорит денщику:
- Знаешь, Петруха, вчера на балу встретил своего друга
генерала, а он скотина так нажрался и обблевал мне весь китель.
- Да, Ваше Благородие, он вам не только китель обблевал,но ещё и в штаны насрал!
+1
-1
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