Макрон заявил, что Россия проводит кампанию дезинформации, направленную на Олимпиаду в Париже

Макрон считает, что Россия проводит кампанию дезинформации против Олимпиады.

Президент Франции ответил на вопрос журналистов во время открытия олимпийского центра водных видов спорта в Сен-Дени. Его слова приводит BBC.

«Пытается ли Россия помешать проведению Игр? Без сомнений. В частности, в информационном плане.

Каждый день Россия публикует материалы о том, что мы не в состоянии что-либо сделать. Так что Игры будут под угрозой», – сказал Эммануэль Макрон.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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