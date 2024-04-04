Французский прыгун в воду упал с трамплина во время показательного выступления перед Макроном

Прыгун в воду упал с трамплина на открытии центра водных видов спорта во Франции.

Инцидент произошел в Сен-Дени, где сегодня торжественно открыли Олимпийский центр водных видов спорта. На открытии присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон.

Алексис Жандар должен был совершить синхронный прыжок с трехметрового трамплина вместе с двумя другими спортсменами. Однако он оступился и упал в бассейн.

«Я почувствовал слабость в ноге, поэтому упал. Жаль, что это произошло на глазах у всей Франции и президента. Но есть и положительный момент – люди будут больше говорить о нашем виде спорта», – сказал Жандар.