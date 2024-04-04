Французский прыгун в воду упал с трамплина во время показательного выступления перед Макроном

Теги прыжки в воду видео Париж-2024 Эммануэль Макрон Водные виды

Прыгун в воду упал с трамплина на открытии центра водных видов спорта во Франции.

Инцидент произошел в Сен-Дени, где сегодня торжественно открыли Олимпийский центр водных видов спорта. На открытии присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон.

Алексис Жандар должен был совершить синхронный прыжок с трехметрового трамплина вместе с двумя другими спортсменами. Однако он оступился и упал в бассейн. 

«Я почувствовал слабость в ноге, поэтому упал. Жаль, что это произошло на глазах у всей Франции и президента. Но есть и положительный момент – люди будут больше говорить о нашем виде спорта», – сказал Жандар.  

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25 комментариев
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Давайте вместе поржём
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И все присутствующие услышали хруст французской булки.
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Первый, кто поедет под Одессу.
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Однозначно прослеживается русский след..🤣
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Это модель Евросоюза.
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это Россияне сглазили © Макрон
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Рука Москвы! Аннушка масло разлила!
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Там вон икона рядом с папой упала во время богослужения, событие похлеще
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лох это судьба, эй чувак посмотри на меня делай как я
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Без Петрова и Боширова явно не обошлось.
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на клопе подскользнулся
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А хорошо ему трамплином по жопе прилетело! И хорошо, что трамплин не 10-метровый
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Бывает, чё)
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Петух очередной! Туда его падлу.
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Там был ещё один "синхронный" прыжок
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Три спортсмена сборной Франции по прыжкам в воду пытались исполнить показательное выступление, но в какой-то момент один из них вспомнил, как выглядит супруга президента Брижит.

Результат – на видео. Пересматривайте его, когда будете вспоминать о предстоящей Олимпиаде.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
И все присутствующие услышали хруст французской булки.
И чёрствого круасана
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Жандар разбушевался.
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То кармические прилеты от российских пловцов и прочих "водяных". ) Чувствуется репетиция церемонии открытия у них затянется надолго)
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Жандар из Сен-Тропе
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Пусть россиян на Олимпиаде и не будет, пусть Игры станут праздником для других спортсменов. Они не виноваты в делах политиков.
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Споткнулся об ковёр?
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