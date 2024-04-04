Макрон об Олимпиаде в Париже: «Мы принимаем всех в духе олимпийских традиций»

Теги Олимпийская сборная России Париж-2024 Эммануэль Макрон ТАСС Анн Идальго Легкая атлетика

Макрон заявил, что Париж примет всех участников Игр в духе олимпийских традиций.

Мэр Парижа Анн Идальго ранее заявила, что российским и белорусским спортсменам «будут не рады» в столице Франции.

«Мы принимаем всех в духе олимпийских традиций», – президент Франции в ответ на вопрос, какой прием окажут российским атлетам.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. 

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
видимо по этому , в своё время, немцы так быстро Францию захватили
+6
-1
+5
Феноменально лицемерное заявление! Может и в духе каких-то традиций, но явно не олимпийских.
+4
-1
+3
Всё верно сказал, традиции дискриминировать Россию на Олимпиаде восьмой год пошёл
+1
0
+1
Вот читаю подобные ответы и высказывания -как будто нейросеть пишет.
+1
0
+1
Ахахах. 🤡🤡🤡
+2
-2
0
Чегооо!?
0
0
0
Вы там уж определитесь со своей мэршей.
Или как правильно будет феминитив?
0
0
0
Ответ Виктор Войнов
видимо по этому , в своё время, немцы так быстро Францию захватили
Зря Вы так!
Франция смело раздвинула ноги!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий