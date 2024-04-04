Макрон об Олимпиаде в Париже: «Мы принимаем всех в духе олимпийских традиций»

Макрон заявил, что Париж примет всех участников Игр в духе олимпийских традиций.

Мэр Парижа Анн Идальго ранее заявила, что российским и белорусским спортсменам «будут не рады» в столице Франции.

«Мы принимаем всех в духе олимпийских традиций», – президент Франции в ответ на вопрос, какой прием окажут российским атлетам.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.