Для церемонии открытия Парижа-2024 установят около 2100 дополнительных туалетов.

За часть туалетов для 104 тысяч зрителей, которые купили билеты на церемонию открытия, отвечает оргкомитет Олимпиады. В зоне размещения зрителей поставят примерно 1 туалет на каждые 150 человек (около 700 туалетов).

Остальные 1400 туалетов (900 кабинок и 500 писсуаров) развернут власти Парижа – они будут предназначены для 222 тысяч зрителей, которые посмотрят церемонию открытия бесплатно.

Также будут предусмотрены туалеты для людей в инвалидных колясках.

Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже пройдет 26 июля.