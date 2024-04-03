Для церемонии открытия Парижа-2024 установят около 2100 дополнительных туалетов

Теги Париж-2024 Легкая атлетика

Для церемонии открытия Парижа-2024 установят около 2100 дополнительных туалетов.

За часть туалетов для 104 тысяч зрителей, которые купили билеты на церемонию открытия, отвечает оргкомитет Олимпиады. В зоне размещения зрителей поставят примерно 1 туалет на каждые 150 человек (около 700 туалетов).

Остальные 1400 туалетов (900 кабинок и 500 писсуаров) развернут власти Парижа – они будут предназначены для 222 тысяч зрителей, которые посмотрят церемонию открытия бесплатно.

Также будут предусмотрены туалеты для людей в инвалидных колясках.

Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже пройдет 26 июля.

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