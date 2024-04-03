Бельгия отправит военных в Париж, чтобы обеспечить безопасность во время Олимпиады-2024

Теги Париж-2024 Легкая атлетика

Бельгия отправит военных в Париж, чтобы обеспечить безопасность на Играх-2024.

В рамках подготовки к усилению безопасности Олимпийских игр министр обороны Людовин Дедондер подтвердил, что Бельгия направит несколько подразделений, специализирующихся на военном разминировании, а также собак-детекторов.

«Признано, что министерство обороны Бельгии обладает опытом в этой области и к нему регулярно обращаются за помощью», — заявило министерство обороны Франции.

Количество солдат пока не подтверждено.

Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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14 комментариев
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Пусть бы и бундесвер поучаствовал. Союзники же.
+21
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+18
Ох, какой заголовок пропадает: Летом вооружённые силы Бельгии планируют перейти французскую границу и выдвинуться на Париж.

Спорта, где твоя хватка?
+19
-2
+17
Отряд бельгийских пареньков, мастерски владеющих ударом с разворота.
+18
-3
+15
Ответ Юрий Костыгин
Пусть бы и бундесвер поучаствовал. Союзники же.
Тем более, традиция есть уже
1871
1940
2024
+17
-3
+14
Ответ Юрий Костыгин
Пусть бы и бундесвер поучаствовал. Союзники же.
Как обычно: через Бельгию
+12
0
+12
А точно олимпиада во Франции, а не в Пакистане или Афганистане?
+9
-3
+6
Звучит смешно, только если это не Ван дамы
+2
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Какие замечательные ОИ нас ждут)))
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Ответ DrDro
Отряд бельгийских пареньков, мастерски владеющих ударом с разворота.
Франсуа?
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Нужно больше бельгийских вафель и ламбика, милорд.
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Ответ slow focus
в москве, когда гарант конституции едет на какое-нибудь мероприятие в паре кварталов от кремля, весь центр встает в пробку до 10 вечера. подскажи, это уже афганситан или пока пакистан?
думаешь инфантил-окулолинктус (по совместительству презик франции) сможет ?,поглядим как будет,надеюсь и у них бахнет не подетски
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