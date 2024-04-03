Бельгия отправит военных в Париж, чтобы обеспечить безопасность во время Олимпиады-2024

Бельгия отправит военных в Париж, чтобы обеспечить безопасность на Играх-2024.

В рамках подготовки к усилению безопасности Олимпийских игр министр обороны Людовин Дедондер подтвердил, что Бельгия направит несколько подразделений, специализирующихся на военном разминировании, а также собак-детекторов.

«Признано, что министерство обороны Бельгии обладает опытом в этой области и к нему регулярно обращаются за помощью», — заявило министерство обороны Франции.

Количество солдат пока не подтверждено.

Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.