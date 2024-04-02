Мария Захарова: «Томас Бах вступил в преступный сговор с конкретной стороной для отстранения сильных конкурентов на международных соревнованиях»

Теги МОК Томас Бах НОК Украины Политика Мария Захарова Легкая атлетика

Мария Захарова призвала расследовать отношения Томаса Баха с НОК Украины.

Ранее глава Международного олимпийского комитета в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом рассказал, что МОК просил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете.

«Томас Бах вступил в политико-административный и, очевидно, преступный сговор с одной конкретной стороной для отстранения сильных спортивных конкурентов на международных соревнованиях.

Отношения президента МОК Баха с национальным олимпийским комитетом Украины и ее чиновниками, признания в «просьбе следить за российскими атлетами» должны стать предметом тщательного расследования.

Подобные кулуарные договоренности, основанные на старой немецкой традиции доносительства, с новой стороны подсвечивают раздутый теми же немцами – германскими «расследователями» – допинговый скандал, несправедливо выбивший из спортивной колеи немало российских спортсменов.

Надеюсь, международные спортивные журналисты не оставят без внимания эту вопиющую ситуацию, которая, на мой взгляд, является «Уотергейтом» для МОК в целом и лично для Баха», – написала официальный представитель МИД РФ. 

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33 комментария
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На кого расчитан этот бред?
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Ответ shahmur
На кого расчитан этот бред?
Видимо на тех же, кому на серьезных щщах втирают о том, что террористами могут управлять дистанционно с помощью вживленных чипов.
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Мы похожи на ощетинившего пса , который вжимается в забор облаивая проходящие поезда…. а поездам похер
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Ответ D-eisler@yandex.ru
что она не так сказала?
Что Бах не так сказал?
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Баху было скучно и он возглавил Уотергейт для МОК.
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шило в мешке не утаишь. все тайное всегда становится явным.
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Ответ ДМ-1чемпион
Что Мыкола, вечерняя "бояра" не отпускает!? А ХА ХА. Меньше бухай!
я не пьющий, это по вашей части больше ))
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Ответ ДМ-1чемпион
Мыкола, какой у вас отвратительный русский язык! Учите русский, пригодится!
ого, да тут целый десант защитничков Маруси. Аж ботов отрядила защищать свою честь ))
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Ответ DrDro
Видимо на тех же, кому на серьезных щщах втирают о том, что террористами могут управлять дистанционно с помощью вживленных чипов.
Ухахахах это ваще лютый кринж был, и ведь на федеральном канале о таком рассказывают )))
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Ответ Timado77
Комментарий удален модератором
почаще читай свои комментарии, развивай чувство самокритики. помогает.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А на сайте то развернулась нешуточная борьба между сторонниками здравого смысла и сторонниками ботов Маши Захаровой. Побеждают какие то наши. Перерыв. Ждём второй тайм. Если не будет выявлен победитель - нас ждут пенальти !
Защищать прилюдно Машу Захарову - социальное дно любого человека. Ну ниже падать уже некуда, будем объективны
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Ответ СержМиранэн
почаще читай свои комментарии, развивай чувство самокритики. помогает.
Я гуру комментов если че
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Ответ Чебурашка от Гены
Ваш тупой комментарий не о чем. Бах обделался по самое немогу. И плюсики ваши дешевка. Единственная радость либерах на сайте. 😁
Комментарий удален модератором
Ответ Timado77
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ shahmur
На кого расчитан этот бред?
На людей типа пользователей Пикабу. Там такое всегда в топах.
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Ответ D-eisler@yandex.ru
что она не так сказала?
А вам нравятся спичи Захаровой? По душе приходятся?
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Я всегда говорил - во всём виноват Бах !
Скоро до наших скреп доберётся.
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Комментарий удален модератором
Захарова вступила в сговор с чикушкой
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Опять она забыла закусить
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В сговор с китайцами ?
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