Мария Захарова: «Томас Бах вступил в преступный сговор с конкретной стороной для отстранения сильных конкурентов на международных соревнованиях»

Мария Захарова призвала расследовать отношения Томаса Баха с НОК Украины.

Ранее глава Международного олимпийского комитета в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом рассказал, что МОК просил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете.

«Томас Бах вступил в политико-административный и, очевидно, преступный сговор с одной конкретной стороной для отстранения сильных спортивных конкурентов на международных соревнованиях.

Отношения президента МОК Баха с национальным олимпийским комитетом Украины и ее чиновниками, признания в «просьбе следить за российскими атлетами» должны стать предметом тщательного расследования.

Подобные кулуарные договоренности, основанные на старой немецкой традиции доносительства, с новой стороны подсвечивают раздутый теми же немцами – германскими «расследователями» – допинговый скандал, несправедливо выбивший из спортивной колеи немало российских спортсменов.

Надеюсь, международные спортивные журналисты не оставят без внимания эту вопиющую ситуацию, которая, на мой взгляд, является «Уотергейтом» для МОК в целом и лично для Баха», – написала официальный представитель МИД РФ.