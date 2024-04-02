Ишмуратова о высказываниях Баха: «Просить украинцев следить за нашими спортсменами – это низко. Тренироваться надо, а не за нашими ребятами следить»

Теги Светлана Ишмуратова МОК Томас Бах Париж-2024 Политика Игры дружбы Биатлон

Светлана Ишмуратова прокомментировала высказывания главы МОК Томаса Баха.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал не допустить участия спортсменов из Африки в Играх дружбы. Он заявил об этом в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом, которые вели беседу от имени «африканского чиновника».

Также Бах рассказал, что МОК просил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете.

«Мы не можем держать своих спортсменов в вакууме, без соревнований. Ребятам необходимо развиваться, конкурировать. Представителей из других стран на Играх дружбы встретим хлебом и солью. Думаю, им очень у нас понравится.

А угрозы Баха доказывают их страх перед нами. Что плохого в проведении международных соревнований? Не исключаю, даже верю, что наши люди сделают Игры дружбы ярким и запоминающимся событием. У иностранных спортсменов есть выбор, ехать или не ехать.

А просить украинцев следить за нашими спортсменами – это вообще низко. Каждый человек имеет свое мнение по поводу той или иной ситуации. Тренироваться надо, а не за нашими ребятами следить», – сказала двукратная олимпийская чемпионка.

Глава МОК Бах в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом: «Игры дружбы – это политические игры. Участвуя в них, спортсмены принимают чью-то сторону»

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9 комментариев
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Ответ shmivladd
А ишмуратовой спортом, а не политикой. И надо знать, что по количеству доносов на душу населения именно Россия уступает только кубе и кндр. Пока. А то что попросил Бах, это сообщение о преступлении, а не донос.
В топ-3 по доносчикам, какая интересная статистика, наверное официальная? Было бы просто великолепно если бы вы поделились пруфами.
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Ответ shmivladd
А ишмуратовой спортом, а не политикой. И надо знать, что по количеству доносов на душу населения именно Россия уступает только кубе и кндр. Пока. А то что попросил Бах, это сообщение о преступлении, а не донос.
может всё-таки Германия, где стучат на соседей за любую фигню
+5
-1
+4
Ответ naPmu3aH
Работать надо, а не за Бахом следить!
Баху тоже надо бы работать, а не за нашими спортсменами следить. Не МОК, а гестапо.
+3
-1
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Ответ shmivladd
А ишмуратовой спортом, а не политикой. И надо знать, что по количеству доносов на душу населения именно Россия уступает только кубе и кндр. Пока. А то что попросил Бах, это сообщение о преступлении, а не донос.
Скиньте пожалуйста источник, где такой интересный рейтинг по доносам можно глянуть)))
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Ответ naPmu3aH
угадал все буквы, но не смог составить слово? 🤔 Как раз же написано, что Бах ни за кем не следит, мало того - даже даже просит украинцев это делать... 🤷🏻‍♂️
Если бы не следил, то и не просил бы.
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Ответ shmivladd
А ишмуратовой спортом, а не политикой. И надо знать, что по количеству доносов на душу населения именно Россия уступает только кубе и кндр. Пока. А то что попросил Бах, это сообщение о преступлении, а не донос.
О каком преступлении?
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Работать надо, а не за Бахом следить!
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