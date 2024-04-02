Ишмуратова о высказываниях Баха: «Просить украинцев следить за нашими спортсменами – это низко. Тренироваться надо, а не за нашими ребятами следить»

Светлана Ишмуратова прокомментировала высказывания главы МОК Томаса Баха.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал не допустить участия спортсменов из Африки в Играх дружбы. Он заявил об этом в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом, которые вели беседу от имени «африканского чиновника».

Также Бах рассказал, что МОК просил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете.

«Мы не можем держать своих спортсменов в вакууме, без соревнований. Ребятам необходимо развиваться, конкурировать. Представителей из других стран на Играх дружбы встретим хлебом и солью. Думаю, им очень у нас понравится.

А угрозы Баха доказывают их страх перед нами. Что плохого в проведении международных соревнований? Не исключаю, даже верю, что наши люди сделают Игры дружбы ярким и запоминающимся событием. У иностранных спортсменов есть выбор, ехать или не ехать.

А просить украинцев следить за нашими спортсменами – это вообще низко. Каждый человек имеет свое мнение по поводу той или иной ситуации. Тренироваться надо, а не за нашими ребятами следить», – сказала двукратная олимпийская чемпионка.

Глава МОК Бах в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом: «Игры дружбы – это политические игры. Участвуя в них, спортсмены принимают чью-то сторону»