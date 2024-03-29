Мария Захарова: «Олимпийское движение создано не Бахом, но, судя по всему, Бахом может быть убито»

Теги МОК Томас Бах Политика Спорт-Экспресс Мария Захарова Легкая атлетика

Мария Захарова отреагировала на заявление Баха о политизированности МОК.

Ранее глава Международного олимпийского комитета заявил, что МОК должен защищать свою автономности, но при этом признал, что организация подвержена политическому влиянию. 

«Наши действия должны иметь политическое влияние. Потому что в противном случае мы не были бы актуальны», – сказал Бах. 

«Сложно понять, о чем он говорит. Какая автономия? Какая актуальность?

Олимпийское движение создано не Бахом, но, судя по всему, Бахом может быть убито», — заявила официальный представитель МИД РФ Захарова. 

Глава МОК: «Наши действия должны иметь политическое влияние. Потому что в противном случае мы не были бы актуальны»

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4 комментария
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Высказывание Машеньки по пятницам - добрая традиция и напоминание, что завтра выходные и сегодня можно немного принять на грудь. Ну или как Машенька, не немного
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Захарова: Бах во всем виноват. Виноват и точка.
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Ответ pokazun
А по сути есть что сказать то? Вот безотносительно Маши. Допустим вместо Маши это сказал бы... пусть будет Эммануэль
Лучше бы это былА Эммануэль....
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