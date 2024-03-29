Мария Захарова: «Олимпийское движение создано не Бахом, но, судя по всему, Бахом может быть убито»

Мария Захарова отреагировала на заявление Баха о политизированности МОК.

Ранее глава Международного олимпийского комитета заявил, что МОК должен защищать свою автономности, но при этом признал, что организация подвержена политическому влиянию.

«Наши действия должны иметь политическое влияние. Потому что в противном случае мы не были бы актуальны», – сказал Бах.

«Сложно понять, о чем он говорит. Какая автономия? Какая актуальность?

Олимпийское движение создано не Бахом, но, судя по всему, Бахом может быть убито», — заявила официальный представитель МИД РФ Захарова.

Глава МОК: «Наши действия должны иметь политическое влияние. Потому что в противном случае мы не были бы актуальны»