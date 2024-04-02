Глава МОК Бах в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом: «Игры дружбы – это политические игры. Участвуя в них, спортсмены принимают чью-то сторону»

Теги МОК Томас Бах Политика Игры дружбы Легкая атлетика

Томас Бах призвал не допустить участия спортсменов из Африки в Играх дружбы.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) заявил об этом в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом. Пранкеры вели беседу от имени «африканского чиновника».

«Я думаю, вы могли бы защитить целостность спорта и донести до африканских спортсменов на более высоком политическом уровне, что эти Игры представляются Россией как Игры президента России... Если бы вы с вашим авторитетом могли сделать что-то в отношении африканских государств, мы были бы очень, очень благодарны за это», – сказал Бах.

Он отметил, что участники состязаний «подвергаются высокому риску, так как в России нет надежной антидопинговой системы, и это окажет косвенное влияние на Африканские игры».

«Спортсмены должны осознавать, что, принимая участие в этих Играх дружбы, они принимают чью-то сторону. Так что это политические игры, как во времена Советского Союза Спартакиада», – добавил глава МОК.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

ВАДА вслед за МОК пытается отменить Игры Дружбы. Почему их так боятся?

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41 комментарий
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То ли дело полностью оторванный от политики МОК, который не принимает ничью сторону ни в каком конфликте, как и положено спортивной организации, да?
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Сейчас все игры политические)
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Сказал, человек, который превратил МОК в политическую игрушку.
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Зато мок беспристрастно работает
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А что он против Спартакиады в советское время имеет? Это крупные внутренние соревнования. Я тоже могу бундеслигу политическими игрищами считать. Совсем дел кукухой поплыл. Мерзавец он редкостный конечно
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Ответ Aryna Lapko
Сейчас все игры политические)
Как и в любое другое время до этого)
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Если бы МОК был политически беспристрастным никто бы даже не задумывался ни о каких играх дружбы.
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Олимпиаду вы, и лично ты, сделал точно таким же состязанием.
По политическим соображениям появляются нейтральные спортсмены. Иначе бы их не было
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С главномоком даже пранк устраивать бессмысленно. Он ахинею, чушь и ложь регулярно выдает самостоятельно и на голубом глазу.
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>защитить целостность спорта
Ой, а кто вынудил нас Игры дружбы создать?
>нет надежной антидопинговой системы
Значит, не будет выборочных дисквалификаций за допинг по принципу "употребляют все, а отстраняем, кого хотим"
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Алё МОК, тут одно государство на ближнем востоке геноцидом занимается. Как там с целостностью спорта, норм?
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В первый раз слышу, чтобы их хоть кто-то представлял как игры президента России.
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Ответ Ozz99
А какой план для мок предложите вы? Дисквалифицировали страны Балтики, Польшу, Францию и ещё стран 20-30 за то что не захотят соревноваться с РФ? Я представляю такую олимпиаду, где часть соревнований с РФ отменяется. На мой взгляд мок делает все что можно чтобы сохранить себя и олимпиаду. Даже спортсменов из РФ немного допустили.
Зачем дисквалифицировать? Если не хотят, то пусть не едут
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Смешно - тут вижу, а тут не вижу. Всё давно уже испоганили политикой.
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Игры Президента России.
А что, звучит))
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Ответ serbolthwatson
Наверное он имеет в виду не всесоюзную спартакиаду, а спартакиаду СЭВ, где участвовали спортсмены силовых обществ (аналогичных Динамо) и армейских (аналогичных ЦСКА) из всего соцблока
Не знал про такую. Но даже если про неё, что плохого что у спортсменов была лишняя возможность выступить
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Ответ Aryna Lapko
Сейчас все игры политические)
Но они политические для ВСЕХ, а тут прям реклама одного режима, который перешел границы.
Все таки Сочи были?Были? В Китае две олимпиады были?Были!
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У пранкера Вована пранк вышел из под контроля...
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Ответ Ozz99
А какой план для мок предложите вы? Дисквалифицировали страны Балтики, Польшу, Францию и ещё стран 20-30 за то что не захотят соревноваться с РФ? Я представляю такую олимпиаду, где часть соревнований с РФ отменяется. На мой взгляд мок делает все что можно чтобы сохранить себя и олимпиаду. Даже спортсменов из РФ немного допустили.
Именно, одного-двух забанили бы за попытку давления на спорт, сразу бы перехотелось, играть в политику.
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Ответ VintDV
ОИ и ЧМ и ЧЕ это коммерческие проекты. Кто платит то и танцует... платим не мы сейчас:)))) Профессиональный спорт это теперь в первую очередь деньги, деньги и еще раз деньги.
Деньги, вернее экономика - в основе всего, не только спорта. По Марксу - базис общества и надстройка.
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Ответ Guillermo
Но вы же понимаете, какой ящик Пандоры открыт. Олимпийские комитеты, отдельные спортсмены занялись откровенным шантажом. Работа МОК как раз его не допускать. А если все так дальше будут делать? Но я вам отвечу на этот вопрос. Дальше так делать не будут, потому что все остальные попытки МОК быстро пресечёт по причине "это другое". Тем самым только подтаерждается их политическая ангажированность. То есть бойкотировать игры можно, если этот бойкот совпадает с политической точкой зрения МОК.
Да, открыли ящик пандоры. И я бы не говорил так за будущее, будто вы ясновидящий. А вот в прошлом уже были примеры бойкотов, и очень массовых. Видимо мок хочет провести олимпиаду, а не получить очередной массовый бойкот.
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Ответ Ozz99
А если они поедут, но будут отказываться от соревнований с РФ. Представьте на старт выходит 8 спортсменов и 6 уходят. Но вы предлагаете мок выбрать вместо отстранения одной страны, раскол? Им это надо?
Но вы же понимаете, какой ящик Пандоры открыт. Олимпийские комитеты, отдельные спортсмены занялись откровенным шантажом. Работа МОК как раз его не допускать. А если все так дальше будут делать? Но я вам отвечу на этот вопрос. Дальше так делать не будут, потому что все остальные попытки МОК быстро пресечёт по причине "это другое". Тем самым только подтаерждается их политическая ангажированность. То есть бойкотировать игры можно, если этот бойкот совпадает с политической точкой зрения МОК.
+3
-2
+1
Ответ Ozz99
А какой план для мок предложите вы? Дисквалифицировали страны Балтики, Польшу, Францию и ещё стран 20-30 за то что не захотят соревноваться с РФ? Я представляю такую олимпиаду, где часть соревнований с РФ отменяется. На мой взгляд мок делает все что можно чтобы сохранить себя и олимпиаду. Даже спортсменов из РФ немного допустили.
Есть успешный пример в мире тенниса. Даже вымбелдон продавили
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-2
+1
Ответ Guillermo
Зачем дисквалифицировать? Если не хотят, то пусть не едут
А если они поедут, но будут отказываться от соревнований с РФ. Представьте на старт выходит 8 спортсменов и 6 уходят. Но вы предлагаете мок выбрать вместо отстранения одной страны, раскол? Им это надо?
+2
-2
0
Ответ Guillermo
Есть успешный пример в мире тенниса. Даже вымбелдон продавили
В мире тенниса спортсмены сами за себя платят. А стран 20-30 в данных условиях, могут просто отказать в оплате своим спортсменам. Мало того они могут ещё и запретить
+1
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0
Ответ dakota01
Именно, одного-двух забанили бы за попытку давления на спорт, сразу бы перехотелось, играть в политику.
Почему вы решили, что обойдётся 1-2, а не вариантом 1980-1984 года? Или полной отмены олимпиады, учитывая, что РФ активно щемит коки Франции в странах Африки. И Франция ей за это очень благодарна. Тут попахивает переносом игр из Франции, в неподготовленное место, а в Париже были бы игры дружбы стран НАТО и их союзников.
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Инфоповод из разговора с пранкерами, не журналистами,,а пранкерами. На другом на звонок ответил не БАХ, а другой пранкер.
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Та ты шо. А ОИ сейчас - не политические, никаких там стран по политическим причинам не исключили, да-да
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Вована и Лексуса надо к госнаградам приставить. Они сделали для правды в сотни раз больше чем пытается любой Соловьёв или оный эксперт политолог
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ОИ и ЧМ и ЧЕ это коммерческие проекты. Кто платит то и танцует... платим не мы сейчас:))))
Профессиональный спорт это теперь в первую очередь деньги, деньги и еще раз деньги.
+1
-1
0
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