Глава МОК Бах в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом: «Игры дружбы – это политические игры. Участвуя в них, спортсмены принимают чью-то сторону»
Томас Бах призвал не допустить участия спортсменов из Африки в Играх дружбы.
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) заявил об этом в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом. Пранкеры вели беседу от имени «африканского чиновника».
«Я думаю, вы могли бы защитить целостность спорта и донести до африканских спортсменов на более высоком политическом уровне, что эти Игры представляются Россией как Игры президента России... Если бы вы с вашим авторитетом могли сделать что-то в отношении африканских государств, мы были бы очень, очень благодарны за это», – сказал Бах.
Он отметил, что участники состязаний «подвергаются высокому риску, так как в России нет надежной антидопинговой системы, и это окажет косвенное влияние на Африканские игры».
«Спортсмены должны осознавать, что, принимая участие в этих Играх дружбы, они принимают чью-то сторону. Так что это политические игры, как во времена Советского Союза Спартакиада», – добавил глава МОК.
Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
ВАДА вслед за МОК пытается отменить Игры Дружбы. Почему их так боятся?
По политическим соображениям появляются нейтральные спортсмены. Иначе бы их не было
Ой, а кто вынудил нас Игры дружбы создать?
>нет надежной антидопинговой системы
Значит, не будет выборочных дисквалификаций за допинг по принципу "употребляют все, а отстраняем, кого хотим"
А что, звучит))
Все таки Сочи были?Были? В Китае две олимпиады были?Были!
Профессиональный спорт это теперь в первую очередь деньги, деньги и еще раз деньги.