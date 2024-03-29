Калинская об Олимпиаде: «Сейчас об этом не думаю, но желание выступить есть»

Теги WTA Париж-2024 Олимпийский теннисный турнир Анна Калинская Теннис

Анна Калинская рассказала, есть ли у нее желание сыграть на Олимпиаде в Париже.

Отбор на Олимпиаду пройдет по рейтингу от 10 июня 2024 года, и от каждой страны в одиночные сетки может попасть максимум четыре игрока. Но для попадания на Игры теннисисты должны выполнить критерии отбора, которые включают в себя участие в командных турнирах – от которых Россия отстранена с 2022 года.

– Пару недель назад российские теннисисты были допущены до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе. Вы бы хотели туда поехать? Для вас попадание в российскую топ-4 к 10 июня  – дополнительный стимул?

– Много об этом не думаю. Когда уже будет ближе к сроку – наверное, задумаюсь больше. Сейчас просто играю.

– Но желание поехать на Олимпиаду есть?

– Да, – сказала Калинская в интервью «Спорт-Экспрессу».

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ antonanton_
А Самсонова куда делась? Сомневаюсь что она откажется, а по очкам пока идет за Касаткиной
Касаткина первая (2733), Александрова вторая (2322), Самсонова третья в этой гонке (2307), Калинская четвертая (1829), Павлюченкова пятая (1583). Так что только Касаткина более-менее уверенно себя может чувствовать.
+2
0
+2
Пока выглядит так, что Аня с Павс будут бороться за последнее место на Олимпиаду, Касатка, Самсонова и Александрова значительно впереди в гонке
+1
0
+1
Вообщем Ролан Гаррос все определит
+1
0
+1
Ответ antonanton_
А Самсонова куда делась? Сомневаюсь что она откажется, а по очкам пока идет за Касаткиной
Мне очень нравится игра Самсоновой и её поддерживаю, но сейчас у неё игра совершенно не идёт и впереди грунт. Думаю её опередят.
+1
0
+1
Да зачем Ане олимпиада, лишний турнир для травмирования без очков и призовых
0
0
0
Ответ Никита Михайлов
Аня, пожалуйста, не надо,там тяжёлый грунт, забыла,как получила травму в прошлом году?
Норм она играет на грунте, больше скажу - может медаль выиграть :))
0
0
0
Ответ Dym86
Норм она играет на грунте, больше скажу - может медаль выиграть :))
Аня любит быстрый грунт как в Чарльстоне или Мадриде, а в Париже он вязкий пусть Даша месит там грязь))😅😅😅
+1
-1
0
Ответ antonanton_
Пока выглядит так, что Аня с Павс будут бороться за последнее место на Олимпиаду, Касатка, Самсонова и Александрова значительно впереди в гонке
Мой прогноз: Пав, Касаткина, Александрова, Калинская. Калинская может и выводиться, если будут мучить травмы. Если все ок будет со здоровьем, то попадет.
0
0
0
Ответ Dym86
Мой прогноз: Пав, Касаткина, Александрова, Калинская. Калинская может и выводиться, если будут мучить травмы. Если все ок будет со здоровьем, то попадет.
А Самсонова куда делась? Сомневаюсь что она откажется, а по очкам пока идет за Касаткиной
0
0
0
Ответ Dym86
Мне очень нравится игра Самсоновой и её поддерживаю, но сейчас у неё игра совершенно не идёт и впереди грунт. Думаю её опередят.
Её не опередят.Поскольку основные очки у Люды за 2 финала 1000-ка во второй половине года
0
0
0
Ответ Добрый Андрей
Касаткина первая (2733), Александрова вторая (2322), Самсонова третья в этой гонке (2307), Калинская четвертая (1829), Павлюченкова пятая (1583). Так что только Касаткина более-менее уверенно себя может чувствовать.
А Александрова уже вторая, ну да Касаткина точно попадает, Александрова с большой вероятностью тоже, у Павлюченковой последние ОИ будет зависеть как она проведет РГ и турниры до него, может обогнать кого-то
0
0
0
Ответ antonanton_
А Александрова уже вторая, ну да Касаткина точно попадает, Александрова с большой вероятностью тоже, у Павлюченковой последние ОИ будет зависеть как она проведет РГ и турниры до него, может обогнать кого-то
Самсонова и Аня Калинская точно не поедут,это им не нужно ,а Пав поедет точно, нужно и в личке становится олимпийской чемпионкой))😁😁😁
0
0
0
Ответ Никита Михайлов
Самсонова и Аня Калинская точно не поедут,это им не нужно ,а Пав поедет точно, нужно и в личке становится олимпийской чемпионкой))😁😁😁
Калинская думает иначе 😅
0
0
0
Ответ antonanton_
Калинская думает иначе 😅
А что она должна была сказать? 😄😄😄 Уважает нас ,своих болельщиков,тактично высказалась
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий