Калинская об Олимпиаде: «Сейчас об этом не думаю, но желание выступить есть»

Анна Калинская рассказала, есть ли у нее желание сыграть на Олимпиаде в Париже.

Отбор на Олимпиаду пройдет по рейтингу от 10 июня 2024 года, и от каждой страны в одиночные сетки может попасть максимум четыре игрока. Но для попадания на Игры теннисисты должны выполнить критерии отбора, которые включают в себя участие в командных турнирах – от которых Россия отстранена с 2022 года.

– Пару недель назад российские теннисисты были допущены до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе. Вы бы хотели туда поехать? Для вас попадание в российскую топ-4 к 10 июня – дополнительный стимул?

– Много об этом не думаю. Когда уже будет ближе к сроку – наверное, задумаюсь больше. Сейчас просто играю.

– Но желание поехать на Олимпиаду есть?

– Да, – сказала Калинская в интервью «Спорт-Экспрессу».