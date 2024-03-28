Светлана Журова: «Запад своими решениями подталкивает Россию к тому, чтобы мы запретили спортсменам ехать в Париж»

Теги Светлана Журова МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Спорт-Экспресс Легкая атлетика

Светлана Журова считает, что спортсмены должны сами решать, ехать ли на ОИ.

Международный олимпийский комитет (МОК) допускает к Олимпиаде-2024 российских спортсменов, прошедших квалификацию, в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий.

«Считаю, что спортсменов не надо ограничивать в выборе. Они сами должны решать, ехать на Олимпиаду или нет.

Дело в том, что Запад всеми своими решениями подталкивает Россию к тому, чтобы мы запретили спортсменам ехать в Париж. И они раскачивают наш народ, чтобы он тоже говорил: «Давайте запретим!»

Я понимаю людей, которые патриотично настроены, не признают таких олимпийских чемпионов, потому что если они подпишут все документы и откажутся от России, тогда какие это олимпийские чемпионы нашей страны?

Это спортсмены, которые выиграли для себя. А если нет сопричастности болельщиков к этой победе, то она становится никакой. Запоминаются те победы, которым сопереживаешь.

Процент людей, который будет понимать, что это личный выбор спортсменов и они имеют на него право, потому что они всю жизнь готовились и шли к этому, будет. Но дело в том, что спортсмены сами себя будут чувствовать никем на Олимпиаде», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024

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50 комментариев
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Опять Байден в подъездах наших ссыт! да что ты будешь с этим проклятым западом делать?!
+57
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+55
Ответ Николай Козлов
Извините, а как можно запретить спортсменам ехать в Париж?
Бравые ФСБшники отрежут кому-нибудь ухо и покажут на всю страну видео.
+43
-5
+38
Извините, а как можно запретить спортсменам ехать в Париж?
+24
-3
+21
"Вранье! И интереснее всего в этом вранье то, что оно – вранье от первого до последнего слова". ("Мастер и Маргарита", М. Булгаков). Точнее и не скажешь.
+20
-3
+17
Сознательная ложь депутата Журовой, так как хорошо известно, что российские участники Олимпийских игр не должны подписывать никаких документов, кроме стандартного обязательства соблюдения Олимпийской хартии, которое должны подписывать все участники.

Врет российский депутат, но виноват в её лжи, конечно, Запад.
+12
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Ответ Николай Козлов
Извините, а как можно запретить спортсменам ехать в Париж?
Скажут что те кто хотят поехать в Париж сперва должны будуть поехать и пройти некое соревнование на подводной лодке.
+7
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+5
Все, что Россия ни творит - во всем Запад виноват. Подталкивает ее, видите ли. А она все подталкивается, да подталкивается, ничего с собой поделать не может, все на поводу у Запада идет. Но при этом громко трещит о своей субъектности, суверенности.
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Запрети себе открывать рот!
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Я понимаю людей, которые патриотично настроены, не признают таких олимпийских чемпионов, потому что если они подпишут все документы и откажутся от России, тогда какие это олимпийские чемпионы нашей страны?

Это она имеет в виду Мизулину-младшую и Бородина, которые строчат доносы на всех, хлопотливую тетеньку Соловьева, алкогольвицу Машеньку Захарову и прочих патриотов?
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Что за чушь она несет?
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Ответ lezhik
Опять Байден в подъездах наших ссыт! да что ты будешь с этим проклятым западом делать?!
Спортс, уберите уже Журову с сайта.Хватит изощренно издеваться над читателями.
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Журова - это такой женский аналог интеллекта Валуева...Ну, или наоборот.
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Ну так вы сами долгое время запрещали спортсменам ехать на ОИ.
А когда узнали что за это МОК по правилам забанит нас на два цикла - сдали напопятную.
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Очень важно показать единство и сплочённость.А если кто то поедет -то идиллическая картина не получится.
И в основном журовы,валуевы и к. имеют в виду теннисистов...те ведь люди самостоятельные,финансово независимые , ATP и WTA на все свои турниры их допускают, а ведь так хочется их тоже сплотить.....
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Кто такие мы в голове у Журовой? Несомненно в России есть человек который может запретить спортсменам ехать и есть пара десятков человек которые могут придти к нему и пропихнуть идею запрета, но давайте будем реалистами у Журовой есть только возможность тявкать в сторону запада.
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Если кто то подумал, что мысль о разрешении пришла в чью то умноу голову - он не прав.
СТРАХ.
Страх что нас забанят по правилам МОК на два цикла и потомки будут помнить КТО в этом ВИНОВАТ.
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Да что ты будешь делать! Снова Байден воздух испортил в подъезде. Снова виноват запад
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Запрещалка не выросла, тётя.
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С чего вдруг вообще какие-то жепутаты дуровы будут кому-то запрещать участвовать в ОИ?
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Может спортсмены сами начнут решать без ваших советов, указок и мнений сверху! Это их жизнь…
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Нас толкают - но мы не толчемся!
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вроде бы депутат , законотворец .. , а такую чушь несет . мало того , что половина сказанного - враньё , так еще и юридически безграмотное враньё . для чего же она там сидит в этой Думе ? для балласта ? чтобы лодка не раскачалась ? запретить спортсменам ехать на Олимпиаду = запретить гражданам выезд из страны или объявить Олимпиаду экстремистско-террористическим сборищем . хотя , они могут за 5 минут такое принять .
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Депутаты, удивительные люди. Журова уже решила за спортсменов, кем они себя будут чувствовать на играх. Поделись с народом, как тебе это удалось? Чувствовать за других людей это что-то запредельное.
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До чего же мерзка... Но даже ее победа не стала никакой. А она делает все, чтоб лишить или обесценить такую возможность у других.
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Какие есть правовые основания у Журовой позволить себе запретить или разрешить ехать спортсменам в Париж?
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Ответ Vhlam
Я против участия наших на таких условиях, но кто такая Журова, чтобы кому-то что-то запрещать? Крышу от своей значимости снесло?
Она -репродуктор у более умных и влиятельных людей....что то типа Табаки...
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Ответ Alex.K71
Стипендии спортивные они там конечно получают, но деньги далеко не сумасшедшие и это не значит, что они теперь подневольные!
Есть теннисисты, которые платят за себя сами. Они могут ехать хоть "бомжами", хоть кем, или вообще не ехать. Это их личное дело.

А вот борцухам и батутистам государство оплачивает не столько стипендию, но и транспортные расходы, тренера, массажиста, доктора и далее-далее-далее.
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Ответ goshforever
Может, спортсмены сами начнут оплачивать свои мероприятия, а не из кармана налогоплательщиков?)) А после этого уже и что-то решать
Стипендии спортивные они там конечно получают, но деньги далеко не сумасшедшие и это не значит, что они теперь подневольные!
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Ответ goshforever
Достаточно просто не дать денег на поездку условным борцухам и батутницам на вояж
Полагаете, условные борцухи и батутницы не смогут выкроить своих денег, или не смогут найти спонсоров?
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Ответ Sergeant Squirting
Скажут что те кто хотят поехать в Париж сперва должны будуть поехать и пройти некое соревнование на подводной лодке.
скорее предложат поучаствовать в первенстве ДНР
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