Светлана Журова: «Запад своими решениями подталкивает Россию к тому, чтобы мы запретили спортсменам ехать в Париж»

Светлана Журова считает, что спортсмены должны сами решать, ехать ли на ОИ.

Международный олимпийский комитет ( ) допускает к Олимпиаде-2024 российских спортсменов, прошедших квалификацию, в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий.

«Считаю, что спортсменов не надо ограничивать в выборе. Они сами должны решать, ехать на Олимпиаду или нет.

Дело в том, что Запад всеми своими решениями подталкивает Россию к тому, чтобы мы запретили спортсменам ехать в . И они раскачивают наш народ, чтобы он тоже говорил: «Давайте запретим!»

Я понимаю людей, которые патриотично настроены, не признают таких олимпийских чемпионов, потому что если они подпишут все документы и откажутся от России, тогда какие это олимпийские чемпионы нашей страны?

Это спортсмены, которые выиграли для себя. А если нет сопричастности болельщиков к этой победе, то она становится никакой. Запоминаются те победы, которым сопереживаешь.

Процент людей, который будет понимать, что это личный выбор спортсменов и они имеют на него право, потому что они всю жизнь готовились и шли к этому, будет. Но дело в том, что спортсмены сами себя будут чувствовать никем на Олимпиаде», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024