Светлана Журова: «Запад своими решениями подталкивает Россию к тому, чтобы мы запретили спортсменам ехать в Париж»
Светлана Журова считает, что спортсмены должны сами решать, ехать ли на ОИ.
Международный олимпийский комитет (МОК) допускает к Олимпиаде-2024 российских спортсменов, прошедших квалификацию, в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий.
«Считаю, что спортсменов не надо ограничивать в выборе. Они сами должны решать, ехать на Олимпиаду или нет.
Дело в том, что Запад всеми своими решениями подталкивает Россию к тому, чтобы мы запретили спортсменам ехать в Париж. И они раскачивают наш народ, чтобы он тоже говорил: «Давайте запретим!»
Я понимаю людей, которые патриотично настроены, не признают таких олимпийских чемпионов, потому что если они подпишут все документы и откажутся от России, тогда какие это олимпийские чемпионы нашей страны?
Это спортсмены, которые выиграли для себя. А если нет сопричастности болельщиков к этой победе, то она становится никакой. Запоминаются те победы, которым сопереживаешь.
Процент людей, который будет понимать, что это личный выбор спортсменов и они имеют на него право, потому что они всю жизнь готовились и шли к этому, будет. Но дело в том, что спортсмены сами себя будут чувствовать никем на Олимпиаде», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.
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Врет российский депутат, но виноват в её лжи, конечно, Запад.
Это она имеет в виду Мизулину-младшую и Бородина, которые строчат доносы на всех, хлопотливую тетеньку Соловьева, алкогольвицу Машеньку Захарову и прочих патриотов?
А когда узнали что за это МОК по правилам забанит нас на два цикла - сдали напопятную.
И в основном журовы,валуевы и к. имеют в виду теннисистов...те ведь люди самостоятельные,финансово независимые , ATP и WTA на все свои турниры их допускают, а ведь так хочется их тоже сплотить.....
СТРАХ.
Страх что нас забанят по правилам МОК на два цикла и потомки будут помнить КТО в этом ВИНОВАТ.
А вот борцухам и батутистам государство оплачивает не столько стипендию, но и транспортные расходы, тренера, массажиста, доктора и далее-далее-далее.