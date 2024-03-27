Посол России во Франции: «Наши спортсмены и туристы, которые намерены поехать на Олимпиаду, должны понимать, что едут в жесткие западные джунгли, где будут брошены полностью одни»

Теги Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Посол РФ во Франции предупредил о рисках россиян, желающих посетить Олимпиаду.

«Те наши спортсмены, те наши туристы, которые намерены поехать на Олимпийские игры в Париже, должны понимать одну простую вещь, что они не едут в тот цветущий райский сад, о котором говорил [глава евродипломатии Жозеп] Боррель, а едут в жесткие западные джунгли, где они будут из-за действий французских властей брошены полностью одни.

И в случае возникающих каких-то непредвиденных ситуаций им придется выплывать в одиночку, потому что они полностью отрезали все наши структуры, посольство от не только посещения или участия в мероприятиях, связанных с Олимпийскими играми, но даже, несмотря на неоднократные обращения, не дают нам никаких гарантий того, что мы получим элементарные пропуска для передвижения по центру Парижа, который будет полностью перекрыт, и где, к сожалению, находятся все наши учреждения.

[Французский] МИД полностью нас игнорирует. Поэтому речь идет о том, что они не наших спортсменов не допускают на Олимпийские игры, они полностью исключили Россию как таковую из какого-либо отношения к этому действу, которое предстоит летом во Франции», – сказал Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия 24».

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24 комментария
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И вот мне приходится работать в этих нечеловеческих условиях - тихо добавил посол, попивая бургундское.
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Жены, дети, внуки, любовницы депутатов, срочно домой
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Как страшно, ужас-ужас

"Приближается Олимпиада, но невеселы лица простых парижан", классика
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Ехать в Европу, в это жуткое средневековье, давиться круассанами и французским вином - звучит как пытка, как наказание! Такую тяжелую ношу могут взвалить на себя только депутаты, олигархи и их семьи, которые после такого подвига вернутся и будут рассказывать как там плохо, и какие тяготы им пришлось пережить!
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
И вот мне приходится работать в этих нечеловеческих условиях - тихо добавил посол, попивая бургундское.
Тупо Рэмбо, а не посол.
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Сам-то бедный как страдает, поди, должен жить в этих джунглях целый год, ездить по джунгли-дорогам Парижа, есть джунгли-устриц, пить джунгли-коньяк, ходить по джунгли-луврам и джунгли-бутикам. То ли дело та благодать, которую уже 2 года несет РФ в попытке избавить мир от всех этих джунглей.
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советская терминология пошла в ход)
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Слава богу, что государство всегда поддерживает граждан внутри страны: вот тебе пенсия 200 евро, вот тебе бесплатная медицинская помощь (правда, хрен ты на нее запишешься), а вот тебе высокооплачиваемая работа за 2000 евро, правда, с некоторыми рисками...
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«Тяжелая дипломатическая судьба занесла меня в Париж», - начал посол РФ во Франции
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Количество русских, убитых во Франции за последние 3 года - 0
Количество русских, убитых на территории РФ за последние 3 года - лучше не считать
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ххахахаххаа, боже какое.... ще, ну понятно что за свой счет, но на счет джунглей я бы поспорил))) не хочет он прокатится за мкад???
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Тяжелый смог окутал Вашингтон.
Невесело живется без работы
В хваленых джунглях каменной свободы,
Где правит ЦРУ и Пентагон.

Среди капиталистов наших стран
Растет угар военного психоза.
Они пугают красною угрозой
Обманутых рабочих и крестьян.

А Рейган — вор, ковбой и ####### —
Поставил мир на ядерную карту."
Тревожно мне. Кусаю свой матрац.
Дрожу, как СС-20 перед стартом.

А. Башлачев
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Бедный посол, где ему приходится жить! Сплошное самопожертвование.
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Сижу сейчас в городке Сан Мало во Франции, пью капучино на миндальном. Пипец тут жёсткие джунгли ребят, будьте осторожнее.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
И вот мне приходится работать в этих нечеловеческих условиях - тихо добавил посол, попивая бургундское.
Тут смотрел фото, как жена Нарышкина прилетая в эти джунгли. На посольской машине России в Париже устраивала покупки в магазинах Луи Виттон и Эппел.😂😂😂😂😂😂
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Напоминает пасквили некой Елены Караевой, которая, живя во Франции, пишет для риановостей всякую дичь про загнивание Европы. Добавил как-то даже её в закладки, посмеяться иногда.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
И вот мне приходится работать в этих нечеловеческих условиях - тихо добавил посол, попивая бургундское.
и хрустя свежим круасаном
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Назад в прошлое. Так говорили на политинформациях времен СССР.
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Что-то посол не торопится уехать обратно в процветающую Родину, а живет среди врагов.
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А как же "Своих не бросаем?" Уволили женщину, работавшую в Англии, Матч ТВ целую программу жуёт тему. Чем здесь ситуация будет отличаться,не дай бог кто-то из наших влипнет? Ну что за херня происходит в головах людей?
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Вот врун: перекроют только район Эйфелевой башни и, кажись, Елисейские поля, и то - от МАШИН. Посольство рф находится вообще в стороне - возле Булонского леса, а в центре - рос.культурный центр, до которого можно и ножками от метро дойти, там недалеко
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Ответ Ебздрогыч
Ехать в Европу, в это жуткое средневековье, давиться круассанами и французским вином - звучит как пытка, как наказание! Такую тяжелую ношу могут взвалить на себя только депутаты, олигархи и их семьи, которые после такого подвига вернутся и будут рассказывать как там плохо, и какие тяготы им пришлось пережить!
А еще комментатор Трушечкин.
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