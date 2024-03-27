Посол России во Франции: «Наши спортсмены и туристы, которые намерены поехать на Олимпиаду, должны понимать, что едут в жесткие западные джунгли, где будут брошены полностью одни»

Посол РФ во Франции предупредил о рисках россиян, желающих посетить Олимпиаду.

«Те наши спортсмены, те наши туристы, которые намерены поехать на Олимпийские игры в Париже, должны понимать одну простую вещь, что они не едут в тот цветущий райский сад, о котором говорил [глава евродипломатии Жозеп] Боррель, а едут в жесткие западные джунгли, где они будут из-за действий французских властей брошены полностью одни.

И в случае возникающих каких-то непредвиденных ситуаций им придется выплывать в одиночку, потому что они полностью отрезали все наши структуры, посольство от не только посещения или участия в мероприятиях, связанных с Олимпийскими играми, но даже, несмотря на неоднократные обращения, не дают нам никаких гарантий того, что мы получим элементарные пропуска для передвижения по центру Парижа, который будет полностью перекрыт, и где, к сожалению, находятся все наши учреждения.

[Французский] МИД полностью нас игнорирует. Поэтому речь идет о том, что они не наших спортсменов не допускают на Олимпийские игры, они полностью исключили Россию как таковую из какого-либо отношения к этому действу, которое предстоит летом во Франции», – сказал Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия 24».