Посол России во Франции: «Наши спортсмены и туристы, которые намерены поехать на Олимпиаду, должны понимать, что едут в жесткие западные джунгли, где будут брошены полностью одни»
Посол РФ во Франции предупредил о рисках россиян, желающих посетить Олимпиаду.
«Те наши спортсмены, те наши туристы, которые намерены поехать на Олимпийские игры в Париже, должны понимать одну простую вещь, что они не едут в тот цветущий райский сад, о котором говорил [глава евродипломатии Жозеп] Боррель, а едут в жесткие западные джунгли, где они будут из-за действий французских властей брошены полностью одни.
И в случае возникающих каких-то непредвиденных ситуаций им придется выплывать в одиночку, потому что они полностью отрезали все наши структуры, посольство от не только посещения или участия в мероприятиях, связанных с Олимпийскими играми, но даже, несмотря на неоднократные обращения, не дают нам никаких гарантий того, что мы получим элементарные пропуска для передвижения по центру Парижа, который будет полностью перекрыт, и где, к сожалению, находятся все наши учреждения.
[Французский] МИД полностью нас игнорирует. Поэтому речь идет о том, что они не наших спортсменов не допускают на Олимпийские игры, они полностью исключили Россию как таковую из какого-либо отношения к этому действу, которое предстоит летом во Франции», – сказал Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия 24».
"Приближается Олимпиада, но невеселы лица простых парижан", классика
Количество русских, убитых на территории РФ за последние 3 года - лучше не считать
Невесело живется без работы
В хваленых джунглях каменной свободы,
Где правит ЦРУ и Пентагон.
Среди капиталистов наших стран
Растет угар военного психоза.
Они пугают красною угрозой
Обманутых рабочих и крестьян.
А Рейган — вор, ковбой и ####### —
Поставил мир на ядерную карту."
Тревожно мне. Кусаю свой матрац.
Дрожу, как СС-20 перед стартом.
А. Башлачев