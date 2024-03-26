Валуев об Олимпиаде-2024: «Наших спортсменов могут попытаться публично унизить, чему они сами могут предоставить возможность, поехав туда»

Теги Николай Валуев Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Матч ТВ Бокс/MMA/UFC

Николай Валуев допустил, что спортсменов из России попытаются унизить на ОИ-2024.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Там смогут выступить россияне, которые получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.

«Наших спортсменов могут попытаться публично унизить, чему они сами могут предоставить возможность, поехав туда. Наши спортсмены будут открыты для произвола. Они должны быть готовы. Но, как показывает практика, к такому никто готов не бывает.

Надо ли нам ехать на Олимпийские игры на фоне происходящего? Я понимаю, что к Играм спортсмены готовились всю жизнь, им надо очень крепко подумать. Если таковое решение будет приниматься, следует понимать последствия этого решения. Для них последствия будут неприятны.

Они вольны решать. Но для них очень многое может в будущем оказаться негативным и неприятным. А у них еще вся жизнь впереди. Я считаю, что, прежде чем принимать решение ехать в Париж, надо это учитывать», – сказал депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Валуев.

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18 комментариев
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Валуёв, а слабо ещё раз избить охранника на парковке ?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Валуёв, а слабо ещё раз избить охранника на парковке ?
Не так: публично унизить охранника на парковке.
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>Они вольны решать. Но для них очень многое может в будущем оказаться негативным и неприятным.

че, угрожаешь?
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" Для них последствия будут неприятны. Но для них очень многое может в будущем оказаться негативным и неприятным. " --- Это запугивание.
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+3
Валуев у тебя голова чтобы в неё есть!!! Не надо мысли излагать их там нет!!!
+3
-1
+2
«Наших спортсменов могут попытаться публично унизить, --- Имя, сестра! Назови имя! Кому это нахрен надо?
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0
+2
Опа, мнение говорящей головы подъехало
+5
-3
+2
Но для них очень многое может в будущем оказаться негативным и неприятным.
"Увидеть Париж и умереть"
То есть вместо "чтоб ты сдох! " можно говорить "сударь, а не пора ли вам в Париж? "
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Если бы Валуев помалкивал, было бы меньше поводов его публично унизить, выражая сомнение в его умственных способностях.
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Для них последствия будут неприятны.

Гигант мысли запугивает. Целевая инструкция получена?
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Даже боюсь представить, что имел ввиду Валуев в части унижений и произвола на ОИ. Наверное у него был опыт. Или как в анекдоте: "От винта!!! -кричал Карлсон, отбиваясь от голубых."
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ГД уже давно нуждается в ротации. Нельзя столько времени там находится и ничего полезного для общества не сделать. Только чесать языком и давить на кнопки. Лучше бы вёл "Спокойной ночи, малыши."
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Пытать будут,уши отрежут и заставят съесть...
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Унижать будут? Ну тем из спортсменов, кто практикует БДСМ, будет приятно.
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уж тебе бы не знать об унижении от тестя, бывшего твоего тренера...
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Бойкотируешь ОИ -> поддерживаешь войну -> отправляешься на фронт.
Все. И нечего тут демагогию разводить
А если нормальный спортсмен , то в любом статусе поедет на Игры
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Публично унижаете только вы весь народ, своими законами, зарплатами и коррупционной деятельностью
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