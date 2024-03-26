Валуев об Олимпиаде-2024: «Наших спортсменов могут попытаться публично унизить, чему они сами могут предоставить возможность, поехав туда»

Николай Валуев допустил, что спортсменов из России попытаются унизить на ОИ-2024.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Там смогут выступить россияне, которые получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.

«Наших спортсменов могут попытаться публично унизить, чему они сами могут предоставить возможность, поехав туда. Наши спортсмены будут открыты для произвола. Они должны быть готовы. Но, как показывает практика, к такому никто готов не бывает.

Надо ли нам ехать на Олимпийские игры на фоне происходящего? Я понимаю, что к Играм спортсмены готовились всю жизнь, им надо очень крепко подумать. Если таковое решение будет приниматься, следует понимать последствия этого решения. Для них последствия будут неприятны.

Они вольны решать. Но для них очень многое может в будущем оказаться негативным и неприятным. А у них еще вся жизнь впереди. Я считаю, что, прежде чем принимать решение ехать в Париж, надо это учитывать», – сказал депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Валуев.

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