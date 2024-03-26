Дмитрий Песков: «Никто не мог представить, что российский спортсмен ради участия в Олимпиаде подпишет бумагу об осуждении СВО. Любой, кто так поступил бы, стал бы исчадием ада»

Теги Олимпийская сборная России Париж-2024 Дмитрий Песков Политика Единоборства

Песков заявил, что осудивший СВО ради ОИ российский атлет «стал бы исчадием ада».

– Нашим спортсменам предложили выступать на Олимпиаде в Париже, представляя только самих себя, а не свою страну. Как думаете, надо ли на таких условиях соглашаться туда ехать?

– Конечно, никто здесь не мог представить, что российский спортсмен ради участия в Олимпиаде подпишет какую-то бумагу об осуждении СВО, чтобы вот за эти сребреники продать свою Родину. Любой, кто так поступил бы, просто стал бы исчадием ада.

Но теперь такого обязательного условия вроде бы нет, и все, кто прошел квалификацию, может на Олимпиаду поехать. Это уже вопрос личного решения спортсменов, федераций, – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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15 комментариев
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Вот в таких реалиях мы теперь живем, ребят, да. Теперь войну осуждать нельзя, нужно поддерживать
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В аду исчадия сатаны обычно поддерживают мир, а не войну?
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В этом высказывании прекрасно всё! Исчадия ада поддерживают мир и против войны! Так ещё продают родину за деньги при том, что тем, кто не поедет, заплатят намного больше.
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Исчадие ада - это поддерживающие войну, в том числе и ты, усан
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Ответ Алексѣй Пестовъ
Исчадие ада - это поддерживающие войну, в том числе и ты, усан
Не тянет он на исчадие ада. Так, мелкий бес.
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Аж мороз по коже
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И это говорит пресс-секретать президента... Но не 87%, так 60% точно схавают и не подавятся, их всё устраивает. Патриотизм, ёпта)
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На выборах женщина получила 8 суток ареста и 40 тыс штраф за надпись на бюллетене "Нет войне"
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этот знает толк в исчадиях ада :)
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Насчёт ада - с точностью до наоборот...👹
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Ахаха, всем мыслепреступникам приготовиться
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Да, этот точно крупный специалист в правде и в исчадиях ада.
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Исчадие ада ,это тот кто в нищей стране,где больным детям собирают на ТВ,где нищие пенсионеры,где обещают одно делают другое правители и тд ТП,носит часы за 37 миллионов,их дети учатся и жируют на деньги в странах НАТО,и т.д.и тп...А спортсмены которые жизнь,здоровье и мечту положили на полку, возможно пойдя против своего мнения и им практически не оставляют выбора исчадия ада?
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