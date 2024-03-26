Дмитрий Песков: «Никто не мог представить, что российский спортсмен ради участия в Олимпиаде подпишет бумагу об осуждении СВО. Любой, кто так поступил бы, стал бы исчадием ада»

Песков заявил, что осудивший СВО ради ОИ российский атлет «стал бы исчадием ада».

– Нашим спортсменам предложили выступать на Олимпиаде в Париже, представляя только самих себя, а не свою страну. Как думаете, надо ли на таких условиях соглашаться туда ехать?

– Конечно, никто здесь не мог представить, что российский спортсмен ради участия в Олимпиаде подпишет какую-то бумагу об осуждении СВО, чтобы вот за эти сребреники продать свою Родину. Любой, кто так поступил бы, просто стал бы исчадием ада.

Но теперь такого обязательного условия вроде бы нет, и все, кто прошел квалификацию, может на Олимпиаду поехать. Это уже вопрос личного решения спортсменов, федераций, – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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