«Если ребята пройдут отбор, они выступят в Париже-2024». Глава Паралимпийского комитета России о критериях допуска

Глава Паралимпийского комитета России назвал реальным участие в Париже-2024.

В октябре Международный паралимпийский комитет (МПК) утвердил регламент для допуска россиян в квалификационных стартах к Паралимпиаде.

«Слава богу, нет требования осудить СВО, все остальные выполнить реально. Если ребята пройдут отбор, то они выступят на Паралимпиаде в Париже», – заявил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Ранее на сайте ПКР были опубликованы критерии МПК для допуска россиян к соревнованиям. Они смогут выступать только индивидуально, без национальной символики, также им придется воздержаться от комментариев, связанных с вооруженными силами.

Среди прочего МПК обязал ПКР возместить любые расходы, понесенные из-за введения и обеспечения нового регламента, а также внести фиксированный авансовый взнос в размере 10 тысяч евро.