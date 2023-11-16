«Если ребята пройдут отбор, они выступят в Париже-2024». Глава Паралимпийского комитета России о критериях допуска

Теги Паралимпийские игры Павел Рожков МПК паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен Легкая атлетика

Глава Паралимпийского комитета России назвал реальным участие в Париже-2024.

В октябре Международный паралимпийский комитет (МПК) утвердил регламент для допуска россиян в квалификационных стартах к Паралимпиаде.

«Слава богу, нет требования осудить СВО, все остальные выполнить реально. Если ребята пройдут отбор, то они выступят на Паралимпиаде в Париже», – заявил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Ранее на сайте ПКР были опубликованы критерии МПК для допуска россиян к соревнованиям. Они смогут выступать только индивидуально, без национальной символики, также им придется воздержаться от комментариев, связанных с вооруженными силами.

Среди прочего МПК обязал ПКР возместить любые расходы, понесенные из-за введения и обеспечения нового регламента, а также внести фиксированный авансовый взнос в размере 10 тысяч евро.

 

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