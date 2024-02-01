Кастерова о бане Валиевой: «Величайшая российская спортсменка, выигравшая золото для себя и команды, стала жертвой большой игры взрослых дядек»

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ допинг МОК ОКР WADA РУСАДА CAS Олимпиада-2022 женское катание Анна Кастерова Камила Валиева Хоккей

Анна Кастерова высказалась о дисквалификации Камилы Валиевой.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на 4 года за допинг. Ее результаты на Олимпиаде-2022 были аннулированы, из-за чего российским фигуристам присудили бронзу командного турнира вместо золота.

Телеведущая Анна Кастерова поделилась мыслями о ситуации вокруг фигуристки.

«Тебе 15, весь мир у ног твоего таланта. Мы говорим о величайшей российской спортсменке Камиле Валиевой, которая выиграла золото для себя и своей команды, которая в таком юном возрасте и будучи в статусе «защищенного лица» стала жертвой большой игры взрослых дядек.

И давайте теперь пробовать разбираться в том, кто виноват, кто что сказал, что справедливо и что честно, где добро и где зло, системах и интересах таких народных и международных организаций, как ОКР, РУСАДА, WADA, МОК, CAS TAS, но сейчас речь не о них, речь о Валиевой и ее силе духа, перед которой любой этот дядька в итоге снимет шляпу.

Верь в себя, человек, потерпевший поражение, узнает о том, как побеждать, больше, чем тот, к кому успех приходит сразу. Тебе 17, весь мир у ног твоего таланта, а теперь и опыта.

И я, кстати, пишу этот текст под допингом, во мне 1,0 Cosmopolitan», – написала жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина. 

😱 Валиеву дисквалифицировали на 4 года за допинг, России досталась бронза командника. Как это было

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105 комментариев
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Как вы все надоели. Ну не позорьтесь уже. Допинг был, наказание по правилам. Всё остальное- эмоции и пляски на костях.
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Сколько можно. Не выиграла она личное золото и для команды не имела значения(хватило бы двух последних мест и 12 баллов), основные сложности были у мужчин, остальные виды предсказуемы. И не была она величайшей спортсменкой, были лучше и по презентации и по технике. Такое ощущение, что все пишут по одному тексту и в деле Валиеву не видели. Эта "величайшая" пару месяцев назад мимо пьедестала в родной Казани пролетела, вся сложность была ровно в тот период когда нашли допинг.
+74
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+61
Сколько дней ещё это идолопоклонение будет ещё продолжаться? Зачем оно?
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Золото команде принесла не одна она. В Американской сборной танцевальные пары выиграли обе программы. Почему они не получили золото?
+35
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Замечательная защита: обесценить остальных ребят из команды, заодно и других фигуристок, многократно успешнее по медалям, чем Камила
+31
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Ответ Sat397
Комментарий скрыт
У вас есть какие-нибудь доказательства, что именно с загрязнённого препарата? Запрещённое вещество это и есть допинг. Карьера под откос в первую очередь из-за окружения и самой спортсменки.
+32
-4
+28
величайшая? ничессе определения пошли )) два года на пике без прям кучи медалей, а просто в роли одного из фаворитов - и уже величайшая ))
+26
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+25
Ответ Настя 999
Сколько дней ещё это идолопоклонение будет ещё продолжаться? Зачем оно?
В соревновании, кто лучше и безумней поддержит Камилу в употреблении допинга, лидирует жена Малкина.
+18
0
+18
На командное золото все ребята заработали. Надоело уже это неуважение и обесценивание заслуг наших ребят.

Величайшие спортсмены соревнуются на величайшем уровне обычно чуть больше одного сезона.
+24
-7
+17
Опять делают вид, что золото у команды было только благодаря Валиевой. Остальные наши ребята так, мимо проходили.

Только никто из них не вспоминает, что на ПП Камила выходила, уже зная о нашей победе - ее баллы за ПП уже ничего не решали.

Вообще этими возгласами только хуже спортсменке делают и вызывают к ней антипатию.
+19
-3
+16
Интересно, участники команды, которые 2 года как воды в рот набрали, очень довольны всё это слышать? Тоже благодарны Валиевой за "помощь" - она ведь ДЛЯ НИХ золото выиграла, пока они дурака валяли. Или пусть теперь считают за честь, что им удалось посидеть с ней в КИКе и подышать одним воздухом, приблизиться к прекрасному? Вот это была их победа, их минута славы? Даже имена этих статистов из команды знать не надо.
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Астанавитесь!!!
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+12
Прибухнув лучше ничего не писать в соц.сетях, особенно известным людям))
Ни величайшей, ни великой Камила не являлась и не является. Она была очень талантливой и перспективной.
Золото, которое в итоге ушло США, выиграла не Камила, а команда в составе которой она была.
И когда начинаешь говорить про причины и обвинять, то надо приводить не домыслы, а факты.
Пока по факту Камила стала жертвой своего окружения и российских спортивных чиновников, которые не смогли организовать ей нормальную судебную защиту, а также российской пропаганды, которая использовало жалость к несовершеннолетней девушке в агрессивной компании против Запада.
+11
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Ответ lepestok
кто был лучше?
Где, в Казани? Муравьёва, Горбачёва и Садкова были лучше
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"Величайшая", "космос", "Мадонна фигурного катания" - у них там Олимпийские игры по кринжу начались что ли? Талантливая - да. Одарённая - да. Перспективная (уже, боюсь в прошлом) - да!
Но величайшая?
Меня в своё время бесило, когда Медведеву называли великой спортсменкой, но блин, абстрагируясь от своего негативного отношения к ней, я не могу не признать, что вот её можно назвать так - двукратная обладательница всех титулов мира, кроме Олимпиады. Но Камила то когда успела стать величайшей в своём виде спорта?
"Выиграла медаль для себя и для команды" - от создателей "Синицына, Фролова и всякие Морозовы должны лёд целовать от счастья, что имеют честь разделять его с самой Камилой Валиевой!"
Где-то тут должен быть мем "все долбанулись!"
+12
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+10
Весь мир у ног твоего таланта, ты величайшая российская спортсменка? У них там соревнование, кто лучше восславит допинг.
+10
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Ответ kisliy33
величайшая? ничессе определения пошли )) два года на пике без прям кучи медалей, а просто в роли одного из фаворитов - и уже величайшая ))
По факту получилась ситуация "гора родила мышь". Уже в 16 лет наметился резкий спад формы, а в 17 он прогрессирует.
Думаю, и без допинг - истории Камила в послеолимпийском сезоне уже не была бы так сильна как в 15.
Это прямо высшая справедливость что личку на тех ОИ выиграла Аня, а серебро взяла Саша.
+8
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Величайшая?А что такого великого она сделала,что не делали до неё и не сделают после?
Первые же победы на взрослом уровне уже оказались под вопросом.Как показывает практика,без "грибов" и прочих уловок Тутберидзе,они никто.Щербаковой тоже стоит об этом помнить и не играть в обиженку.
+9
-1
+8
Разбираться нужно было 2 года назад, а не выносить решение, что Валиева ничего не принимала, не знаем, как попало, Валиеву оправдать.
+10
-3
+7
Оказывается она выиграла для команды золото, а другие так мимо проходили, поставьте уже наконец ей памятник при жизни из золота.
+8
-1
+7
Выиграла золото? Одна? Остальные мимо проходили? Поражает некомпетентность людей, которые даже выданную им методичку осилить не могут. Игры надо смотреть было,чтобы чушь не нести!
+7
0
+7
А про Космополитэн зачем приписка? Что бы понятно было, как весь этот бред появился?
+7
0
+7
Щербакова такая типа: ага, пошла я на хрен...
+11
-4
+7
Пусть уже одна Валиева и выступала бы, остальные участники команды ей видимо только мешали.
+6
0
+6
Я думал что там была команда .А оказывается там было достаточно "величайшей российской спортсменке Камиле Валиевой, которая выиграла золото для себя и своей команды".
+7
-1
+6
Нужно причислить Валиеву к лику святых как мученицу.
+7
-2
+5
Ответ lepestok
причем тут Казань? Кто в принципе лучше, чем Валиева?
ТЩК были не хуже. Прямо сейчас Шимада уже превосходит Валиеву по скилам в своём возрасте
+6
-1
+5
Ответ Ирэна Айларова
В Пекине, два года назад.
Щербакова . Она ОЧ, как бы тут к этому ни относились. Трусова тоже лучшая . Ее пятиквадка впечатляет.
+5
0
+5
Как-то по другому я себе представлял "величайших" спортсменов... Ну там Гретцки, например, Овечкин даже, ну даже Малкин с натяжкой...
+7
-2
+5
АХАХАА
Какая же это мерзость. Величайшая.
+4
0
+4
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