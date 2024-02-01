Кастерова о бане Валиевой: «Величайшая российская спортсменка, выигравшая золото для себя и команды, стала жертвой большой игры взрослых дядек»
Анна Кастерова высказалась о дисквалификации Камилы Валиевой.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на 4 года за допинг. Ее результаты на Олимпиаде-2022 были аннулированы, из-за чего российским фигуристам присудили бронзу командного турнира вместо золота.
Телеведущая Анна Кастерова поделилась мыслями о ситуации вокруг фигуристки.
«Тебе 15, весь мир у ног твоего таланта. Мы говорим о величайшей российской спортсменке Камиле Валиевой, которая выиграла золото для себя и своей команды, которая в таком юном возрасте и будучи в статусе «защищенного лица» стала жертвой большой игры взрослых дядек.
И давайте теперь пробовать разбираться в том, кто виноват, кто что сказал, что справедливо и что честно, где добро и где зло, системах и интересах таких народных и международных организаций, как ОКР, РУСАДА, WADA, МОК, CAS TAS, но сейчас речь не о них, речь о Валиевой и ее силе духа, перед которой любой этот дядька в итоге снимет шляпу.
Верь в себя, человек, потерпевший поражение, узнает о том, как побеждать, больше, чем тот, к кому успех приходит сразу. Тебе 17, весь мир у ног твоего таланта, а теперь и опыта.
И я, кстати, пишу этот текст под допингом, во мне 1,0 Cosmopolitan», – написала жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина.
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Величайшие спортсмены соревнуются на величайшем уровне обычно чуть больше одного сезона.
Только никто из них не вспоминает, что на ПП Камила выходила, уже зная о нашей победе - ее баллы за ПП уже ничего не решали.
Вообще этими возгласами только хуже спортсменке делают и вызывают к ней антипатию.
Ни величайшей, ни великой Камила не являлась и не является. Она была очень талантливой и перспективной.
Золото, которое в итоге ушло США, выиграла не Камила, а команда в составе которой она была.
И когда начинаешь говорить про причины и обвинять, то надо приводить не домыслы, а факты.
Пока по факту Камила стала жертвой своего окружения и российских спортивных чиновников, которые не смогли организовать ей нормальную судебную защиту, а также российской пропаганды, которая использовало жалость к несовершеннолетней девушке в агрессивной компании против Запада.
Но величайшая?
Меня в своё время бесило, когда Медведеву называли великой спортсменкой, но блин, абстрагируясь от своего негативного отношения к ней, я не могу не признать, что вот её можно назвать так - двукратная обладательница всех титулов мира, кроме Олимпиады. Но Камила то когда успела стать величайшей в своём виде спорта?
"Выиграла медаль для себя и для команды" - от создателей "Синицына, Фролова и всякие Морозовы должны лёд целовать от счастья, что имеют честь разделять его с самой Камилой Валиевой!"
Где-то тут должен быть мем "все долбанулись!"
Думаю, и без допинг - истории Камила в послеолимпийском сезоне уже не была бы так сильна как в 15.
Это прямо высшая справедливость что личку на тех ОИ выиграла Аня, а серебро взяла Саша.
Первые же победы на взрослом уровне уже оказались под вопросом.Как показывает практика,без "грибов" и прочих уловок Тутберидзе,они никто.Щербаковой тоже стоит об этом помнить и не играть в обиженку.
Какая же это мерзость. Величайшая.