Олег Матыцин: «Некоторые спортсмены уехали из страны, но это единицы. Массово никто никуда не уезжал – приняли правильную патриотическую позицию»

Теги МОК Олимпийская сборная России Спартакиада Олег Матыцин Министерство спорта России Игры БРИКС Игры дружбы Легкая атлетика

Олег Матыцин назвал единичными случаи отъезда спортсменов из РФ после отстранения.

«Решение, которое МОК принял (о недопуске российских спортсменов к соревнованиям), продиктовано не Олимпийской хартией. Они нашли одну из болевых точек, чтобы бить по руководству страны в надежде, что будет внутренний раскол – спортсмены начнут уезжать за границу.

Да, некоторые спортсмены уехали, но это единицы. Массово никто никуда не уезжал, приняли правильную патриотическую позицию», – сказал министр спорта РФ журналистам.

По словам Матыцина, министерство спорта России разработало антисанкционный план, который был одобрен в правительстве.

«План мероприятий включает создание внутри страны конкурентной среды за счет увеличения количества соревнований, проведения учебно-тренировочных сборов, создания новых форматов соревнований.

Мы возродили Спартакиаду, стали проводить так называемые Гран-при по некоторым зимним и летним видам спорта ради включения максимального количества спортсменов в этот процесс.

До санкций сборные команды практически жили за рубежом. Это привело к разрыву между элитой и резервом, молодежным спортом. Возврат наших сборных – это момент оздоровления, создание конкурентной среды», – отметил министр.

«Неучастие в Олимпийских играх в 2024 году – это такой не совсем позитивный этап развития нашего спорта», – сказал также Матыцин.

 Он добавил, что у российских спортсменов будет возможность проявить себя на таких соревнованиях, как Игры БРИКС, Игры Дружбы, Спартакиада и другие. 

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39 комментариев
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Просто не захотели многие спортсмены уезжать и все. При чем здесь патриотическая позиция? Как будто переезд в другую страну, это тоже самое, что из СПб в Сестрорецк прокатиться. Измусолили слово "патриотизм" дальше некуда.
+56
0
+56
ага, можно подумать. в какой еще стране будут выплачивать компенсации за неучастие в ОИ))) я бы тоже не отказалась за оплату работы, которую могла бы сделать, но не сделала) но Россия щедрая душа далеко не ко всем
+42
0
+42
За 2022-2023 годы гражданство сменило более 200 российских спортсменов. Не единицы, как говорит Матыцин, а сотни. Прямое вранье внаглую.
+41
-1
+40
От таких личностей слышать слова о патриотизме, омерзительно как-то.
+22
-1
+21
Это называется, выбрали деньги
+20
-1
+19
Ответ Павел Мельников
За 2022-2023 годы гражданство сменило более 200 российских спортсменов. Не единицы, как говорит Матыцин, а сотни. Прямое вранье внаглую.
А когда они правду-то говорили? 😏
+13
0
+13
Ответ Dani_Alves92
От таких личностей слышать слова о патриотизме, омерзительно как-то.
"Патриотизм — последнее прибежище негодяя".
+11
-1
+10
Если все примут за правду партийную ложь, если все официальные источники будут рассказывать одну и ту же сказку – тогда ложь войдет в историю и станет правдой
В то же время ощущение военного положения и сопряженной с ним опасности оправдывает передачу всей власти малочисленной касте под видом естественного и обязательного условия выживания.
....Считается нежелательным, чтобы пролы испытывали большой интерес к политике. От них требуется лишь примитивный патриотизм — чтобы взывать к нему, когда идет речь об удлинении рабочего дня или о сокращении пайков. А если и овладевает ими недовольство — такое тоже бывало, — это недовольство ни к чему не ведет, ибо из за отсутствия общих идей обращено оно только против мелких конкретных неприятностей.

Джордж Оруэлл 1984
+10
-1
+9
интересно, а слабо им выучить ещё какие-нибудь слово помимо "патриотизма"?
+9
-2
+7
Мне кажется, силами вот таких вот идиотов слово "патриот" в следующих поколениях будет обсценным.
+7
0
+7
Правильная патриотическая позиция - коленно-локтевая?
+5
0
+5
коленно-локтевую патриотическую позицию
+3
0
+3
Ответ kate_ko
ага, можно подумать. в какой еще стране будут выплачивать компенсации за неучастие в ОИ))) я бы тоже не отказалась за оплату работы, которую могла бы сделать, но не сделала) но Россия щедрая душа далеко не ко всем
А ещё организуют соревнования, которые по призовым будут сопоставимы с ОИ (и ряд других с меньшими призовыми), но только на эти соревнования приедут участники из племени Тумба-Юмба, против которых можно особо и не напрягаться, срубив бабла за 1-е места.
+3
0
+3
Ещё на параде физкультурников можно "себя проявить".)))
+3
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+3
И здесь вывод, что это "болевая точка" прежде всего "руководства страны"...
+2
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+2
Кого-то власть купила, выплаты за неучастие вообще вызывают недоумение. Кто-то понимает, что по ряду причин не будет допущен к МС и ОИ. И лишь для небольшой части спортсменов спорт оказался важнее плюшек и они постарались уйти в другие федерации.
Патриотизм вообще на последнем месте в этом перечне, как бы пропаганда не использовала это слово в своих целях.
+4
-2
+2
Ответ Melnikov1968
Просто не захотели многие спортсмены уезжать и все. При чем здесь патриотическая позиция? Как будто переезд в другую страну, это тоже самое, что из СПб в Сестрорецк прокатиться. Измусолили слово "патриотизм" дальше некуда.
Привет из Сестрика, комрад!
+3
-1
+2
ехать - некуда, было бы куда, так вся страна бы съехала...
+2
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Ответ Олег Растегаев
Мне кажется, силами вот таких вот идиотов слово "патриот" в следующих поколениях будет обсценным.
После правления..., много чего будет обесценено 😏
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Ему уже надо дать медаль за уговоры спортсменов никуда не ехать. Сидим дома пьем чай.
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Ответ Melnikov1968
Привет. Как там парк Дубки поживает?
Лучше всех! Приезжай на новогодние, на лыжах и "финках" погонять по парку и лыжне на пляже.
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патриотизм головного мозга
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- Ты уехавших видишь?
- Нет.
- И я не вижу. А они есть!
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Ответ Beloded2007
Правильная патриотическая позиция - коленно-локтевая?
Коммент пушка!
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Чтобы уезжать надо сначала договорится в Федерациями тех стран, куда ехать
Не все хотят и решили заняться другими делами.
Причин много. Не все связаны с патриотизмом.
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Когда спортсменов к ногтю прижали и купили с потрохами, то куда они уедут? Это при том, что у многих ещё и погоны армейские или МВДшные (якобы "номинальные"), из-за которых уже сейчас так просто границу не пересечёшь легально и в открытую. С ними-то и раньше на международные старты в делегациях гэбню отправляли, а сейчас даже посрать в аэропорт без чекиста не пустят.
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Кто уехал, а кто-то был вынужден завершить карьеру
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Массово никто никуда не уезжал – они никому не нужны и никто им паспортов не даст»
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Людей не стало.
Есть участник СВО,
Патриот,
Иноагент.
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Ответ Viks
Более половины молодёжи, а не только спортсмены, хотели бы уехать из страны, НО они никому не нужны, их никто не ждёт и никто им паспортов не даст.
Товарищ, не оттеняйте пробивающуюся было духоподъёмность
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