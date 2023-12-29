Олег Матыцин: «Некоторые спортсмены уехали из страны, но это единицы. Массово никто никуда не уезжал – приняли правильную патриотическую позицию»

Олег Матыцин назвал единичными случаи отъезда спортсменов из РФ после отстранения.

«Решение, которое МОК принял (о недопуске российских спортсменов к соревнованиям), продиктовано не хартией. Они нашли одну из болевых точек, чтобы бить по руководству страны в надежде, что будет внутренний раскол – спортсмены начнут уезжать за границу.

Да, некоторые спортсмены уехали, но это единицы. Массово никто никуда не уезжал, приняли правильную патриотическую позицию», – сказал министр спорта РФ журналистам.

По словам , министерство спорта России разработало антисанкционный план, который был одобрен в правительстве.

«План мероприятий включает создание внутри страны конкурентной среды за счет увеличения количества соревнований, проведения учебно-тренировочных сборов, создания новых форматов соревнований.

Мы возродили Спартакиаду, стали проводить так называемые Гран-при по некоторым зимним и летним видам спорта ради включения максимального количества спортсменов в этот процесс.

До санкций сборные команды практически жили за рубежом. Это привело к разрыву между элитой и резервом, молодежным спортом. Возврат наших сборных – это момент оздоровления, создание конкурентной среды», – отметил министр.

«Неучастие в Олимпийских играх в 2024 году – это такой не совсем позитивный этап развития нашего спорта», – сказал также Матыцин.

Он добавил, что у российских спортсменов будет возможность проявить себя на таких соревнованиях, как Игры БРИКС, Игры Дружбы, Спартакиада и другие.

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