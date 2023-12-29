Олег Матыцин: «Некоторые спортсмены уехали из страны, но это единицы. Массово никто никуда не уезжал – приняли правильную патриотическую позицию»
Олег Матыцин назвал единичными случаи отъезда спортсменов из РФ после отстранения.
«Решение, которое МОК принял (о недопуске российских спортсменов к соревнованиям), продиктовано не Олимпийской хартией. Они нашли одну из болевых точек, чтобы бить по руководству страны в надежде, что будет внутренний раскол – спортсмены начнут уезжать за границу.
Да, некоторые спортсмены уехали, но это единицы. Массово никто никуда не уезжал, приняли правильную патриотическую позицию», – сказал министр спорта РФ журналистам.
По словам Матыцина, министерство спорта России разработало антисанкционный план, который был одобрен в правительстве.
«План мероприятий включает создание внутри страны конкурентной среды за счет увеличения количества соревнований, проведения учебно-тренировочных сборов, создания новых форматов соревнований.
Мы возродили Спартакиаду, стали проводить так называемые Гран-при по некоторым зимним и летним видам спорта ради включения максимального количества спортсменов в этот процесс.
До санкций сборные команды практически жили за рубежом. Это привело к разрыву между элитой и резервом, молодежным спортом. Возврат наших сборных – это момент оздоровления, создание конкурентной среды», – отметил министр.
«Неучастие в Олимпийских играх в 2024 году – это такой не совсем позитивный этап развития нашего спорта», – сказал также Матыцин.
Он добавил, что у российских спортсменов будет возможность проявить себя на таких соревнованиях, как Игры БРИКС, Игры Дружбы, Спартакиада и другие.
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В то же время ощущение военного положения и сопряженной с ним опасности оправдывает передачу всей власти малочисленной касте под видом естественного и обязательного условия выживания.
....Считается нежелательным, чтобы пролы испытывали большой интерес к политике. От них требуется лишь примитивный патриотизм — чтобы взывать к нему, когда идет речь об удлинении рабочего дня или о сокращении пайков. А если и овладевает ими недовольство — такое тоже бывало, — это недовольство ни к чему не ведет, ибо из за отсутствия общих идей обращено оно только против мелких конкретных неприятностей.
Джордж Оруэлл 1984
Патриотизм вообще на последнем месте в этом перечне, как бы пропаганда не использовала это слово в своих целях.
- Нет.
- И я не вижу. А они есть!
Не все хотят и решили заняться другими делами.
Причин много. Не все связаны с патриотизмом.
Есть участник СВО,
Патриот,
Иноагент.