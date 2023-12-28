Илья Захаров: «Я не понимаю, как можно без государства за спиной ехать на Олимпийские игры»

Прыгун в вожу Илья Захаров высказался о допуске россиян на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Я не понимаю, как можно без государства за спиной ехать на Олимпийские игры. У меня в голове это не укладывается.

Конечно, Владимир Путин правильно сказал, что и без флага наших спортсменов знают, но если бы пустили всю команду, а не ставили условия, то был бы другой вопрос.

Можно действительно поехать без флага, допустим, как в Токио. Ничего страшного, все равно все знают, все равно эта внешнеполитическая игра не мешает российской команде прогрессировать и быть в олимпийском движении. Но с этими условиями пропадает всякий смысл», – сказал Захаров.

«Мне проще об этом говорить, так как я закончил карьеру с хорошими результатами, но мне очень жалко спортсменов, которые не поедут на Олимпийские игры. Тяжелая обстановка, когда ты много лет готовишься, но не можешь выехать.

Нужно четко понимать, в какое время мы живем, надо любить родину. Поэтому позиция страны, несмотря на сложный период для спортсменов, верная.

Конечно, каждый спортсмен вправе решать сам, но сейчас идет конкретная дискриминация нашей страны. Они отсеивают сильнейших и разрешают ехать последующим составом – это неправильно.

Сейчас спорт вне политики – это смех», – цитирует Захарова «Р-Спорт».