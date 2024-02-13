Ласицкене об отстранении: «Потеряла больше половины заработка. В России нужно выиграть все турниры за год, чтобы вернуть победу на одной Бриллиантовой лиге»

Мария Ласицкене сообщила, что из-за отстранения потеряла много денег.

Российские легкоатлеты отстранены от международных соревнований.

«Все знают, что на «Русской зиме» сейчас за победу 200 тысяч рублей, за второе – 120 тысяч, за третье – 80 тысяч. За границей это другие суммы: первое место на [соревнованиях] Бриллиантовой лиги – $10 тысяч, за приезд – еще $5 тысяч.

Если говорить о профессиональном уровне, я потеряла больше половины заработка: это контракт с экипировщиком, Бриллиантовая лига, бонусные деньги от экипировщика.

Это большие потери, которые никто не собирается и не будет возмещать. В России, к сожалению, мне нужно выиграть все соревнования за год, чтобы хоть как-то вернуть себе победу на одной Бриллиантовой лиге. В какой-то момент спорт становится не только любимым делом, а профессией, которой ты кормишь семью», – рассказала олимпийская чемпионка в прыжках в высоту.

Федерация бокса России вручила прыгунье в высоту Марии Ласицкене сертификат на 3 млн рублей