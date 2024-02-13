Ласицкене об отстранении: «Потеряла больше половины заработка. В России нужно выиграть все турниры за год, чтобы вернуть победу на одной Бриллиантовой лиге»

Теги сборная России жен прыжки в высоту Бриллиантовая лига Мария Ласицкене деньги Легкая атлетика

Мария Ласицкене сообщила, что из-за отстранения потеряла много денег.

Российские легкоатлеты отстранены от международных соревнований.

«Все знают, что на «Русской зиме» сейчас за победу 200 тысяч рублей, за второе – 120 тысяч, за третье – 80 тысяч. За границей это другие суммы: первое место на [соревнованиях] Бриллиантовой лиги – $10 тысяч, за приезд – еще $5 тысяч.

Если говорить о профессиональном уровне, я потеряла больше половины заработка: это контракт с экипировщиком, Бриллиантовая лига, бонусные деньги от экипировщика.

Это большие потери, которые никто не собирается и не будет возмещать. В России, к сожалению, мне нужно выиграть все соревнования за год, чтобы хоть как-то вернуть себе победу на одной Бриллиантовой лиге. В какой-то момент спорт становится не только любимым делом, а профессией, которой ты кормишь семью», – рассказала олимпийская чемпионка в прыжках в высоту.

Федерация бокса России вручила прыгунье в высоту Марии Ласицкене сертификат на 3 млн рублей

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22 комментария
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Ну как же, вот федерация бокса 3 млн подкинула. Мелочь конечно, но приятно.
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ну в отличии от неё,некоторые спортсмены работают.
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терпи и не раскачивай лодку...
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Не в деньгах счастье
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Привыкай жить по средствам.Карьера не вечна.Конечно на внутренних соревнованиях меньше платят,но выбора нет.Хочешь больше зарабатывать побеждай.
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Иди на завод работать
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Самое главное не сказала.. Кто виноват и что делать??..
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Мария с намёком ноготочками по столу постучала (поглядывая в сторону Минспорта)).
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А кто должен возмещать по ее мнению?
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У нас безответственная власть, которая совершенно не думает о людях, будь то спортсмен, бизнесмен, инстаграмщик или простой работяга. А все потому, что власть не отчетна перед народом, как в нормальных странах. Там ведь как? Хуже стало жить при конкретном президенте - пинка ему под одно место на выборах . У нас власть узурпирована , от этого все и беды
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Так можно и на работу устроиться
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Ответ Федя Букин
Не в деньгах счастье
После заморозки инвестиций за 10 лет, пытаюсь себя в этом убедить...
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Ответ Сергей Фетисов
Привыкай жить по средствам.Карьера не вечна.Конечно на внутренних соревнованиях меньше платят,но выбора нет.Хочешь больше зарабатывать побеждай.
Уже по сезону видно, что золото ЧР ей даже не светит. О каких победах речь?)
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Ответ fewral
А кто должен возмещать по ее мнению?
видимо налогоплательщики
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Ответ fewral
А кто должен возмещать по ее мнению?
Васильич по ходу
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Маша, не только ты потеряла деньги из за СТРАТЕГии.
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Деньги деньгами,но гораздо тяжелее, что ты не можешь соревноваться с сильнейшими.
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Это не заработок, это - призовые. Не путай. Заработок - это твоя ставка в сборной. Иди работай, если что-то не нравится. Или вперёд на Кипр к Куличенко
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