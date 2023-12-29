Олег Матыцин: «Будем максимально стараться повышать нормы финансирования соревнований, но в 2024 году, боюсь, это точно не случится»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России деньги Биатлон

Матыцин рассказал о необходимости увеличить федеральное финансирование соревнований.

«Понятно, что увеличилась стоимость оказания услуг, питания, проживания и транспорта. С Минфином мы ведем переговоры по изменению, скажем так, нормативов финансирования.

Мы вышли на Минфин с предложением, но сейчас такая ситуация, я не буду давать голословных обещаний. Будем максимально стараться повышать нормы финансирования, но в 2024 году, боюсь, это точно не случится», – сказал Олег Матыцин.

По словам министра спорта РФ, два дня назад был утвержден единый календарный план мероприятий на 2024 год.

«Все мероприятия, которые туда внесены, их больше 13 тыс., утверждены. И нормы финансирования пока остаются с нашей стороны, со стороны федерального уровня, на прежнем уровне», – добавил Матыцин.

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5 комментариев
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Боюсь, что инфляция за год несколько ноликов добавит, но вы крепитесь и голосуйте за того, кого надо.
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Денег нет, но вы соревнуйтесь
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Опять финансы поют романсы. Ну хоть на золотую сотню хватит?
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Главное - пообещать, а там как получится.
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А как же Игры БРИКС, Спартакиада, Игры дружбы и пр. Игры галактики? Я буду ржать во весь голос, если они по итогу не допустят глуповатых спортиков до ОИ в нейтральном статусе, оттягивая время до окончания квалификаций на них, при этом параллельно будут заливать про то, что сейчас-то мы точно за спорт возьмёмся и простимулируем атлетов, а по итогу кинут их всех с этими играми, что призовой будет, как на Чемпионате России, мол выборы прошли, ОИ - тоже, так что тусуйтесь, лопухи!
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