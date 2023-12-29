Олег Матыцин: «Будем максимально стараться повышать нормы финансирования соревнований, но в 2024 году, боюсь, это точно не случится»
Матыцин рассказал о необходимости увеличить федеральное финансирование соревнований.
«Понятно, что увеличилась стоимость оказания услуг, питания, проживания и транспорта. С Минфином мы ведем переговоры по изменению, скажем так, нормативов финансирования.
Мы вышли на Минфин с предложением, но сейчас такая ситуация, я не буду давать голословных обещаний. Будем максимально стараться повышать нормы финансирования, но в 2024 году, боюсь, это точно не случится», – сказал Олег Матыцин.
По словам министра спорта РФ, два дня назад был утвержден единый календарный план мероприятий на 2024 год.
«Все мероприятия, которые туда внесены, их больше 13 тыс., утверждены. И нормы финансирования пока остаются с нашей стороны, со стороны федерального уровня, на прежнем уровне», – добавил Матыцин.