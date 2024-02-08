МОК представил олимпийские медали Парижа-2024 с металлом Эйфелевой башни

Теги МОК фото Париж-2024 Тони Эстанге Легкая атлетика

МОК представил дизайн олимпийских медалей Парижа-2024 с металлом Эйфелевой башни.

Международный олимпийский комитет (МОК) представил медали, которые будут вручаться призерам летних Игр-2024 в Париже.

Отмечается, что награды будут содержать частичку оригинальной металлической конструкции Эйфелевой башни – одного из символов столицы Франции.

Материал будет нанесен в виде шестиугольного фрагмента на каждую из медалей. Глава оргкомитета Парижа-2024 Тони Эстанге объяснил это решение сделать их «уникальными и неповторимыми».

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, Паралимпийские – с 28 августа по 8 сентября.

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16 комментариев
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Ответ ms.anny83
Какие-то не в одной стилистике, без объединяющего элемента… может, просто я чего-то не понимаю((
Не понимаете))
Все комплекты будут в одном дизайне

Золото/бронза - лицевая и оборотная сторона для примера
Серебро - параолимпийская медаль (скорее всего лицевая)
+20
-2
+18
И сколько металла спилили у башни? не рухнет?
+10
-3
+7
Ответ Cruel Snake
Пир во время чумы У них там во Франции протесты, всеобщие забастовоки и демонстрации.. А у них медальки на уме
А во Франции хоть когда-нибудь не было протестов?
+3
0
+3
капец башне
+2
0
+2
Что золото то такое стрёмное
+5
-3
+2
Ответ anatol&#8242;
Не понимаете)) Все комплекты будут в одном дизайне Золото/бронза - лицевая и оборотная сторона для примера Серебро - параолимпийская медаль (скорее всего лицевая)
Понятно) спасибо большое за разъяснение)
+2
0
+2
Ответ spartakgorky
И сколько металла спилили у башни? не рухнет?
Макрон позвонил и договорился, не рухнет, все нормально.
+2
0
+2
Ответ spartakgorky
И сколько металла спилили у башни? не рухнет?
18 грамм на медаль
+1
0
+1
Какие-то не в одной стилистике, без объединяющего элемента… может, просто я чего-то не понимаю((
+4
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Решили разбадяжить медью драгоценный сплав. Но как продали!
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Эту олимпиаду запомнят надолго!
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Медали из ржавой башни? Это уже не смешно скупердяи из ЕС...
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А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже
Нужны — как в русской бане лыжи!
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ВВС
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Серебряная и бронзовая медали - красиво выглядят.👍
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Красиво получилось, молодцы. Ждём игр!
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