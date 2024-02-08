МОК представил олимпийские медали Парижа-2024 с металлом Эйфелевой башни

МОК представил дизайн олимпийских медалей Парижа-2024 с металлом Эйфелевой башни.

Международный олимпийский комитет (МОК) представил медали, которые будут вручаться призерам летних Игр-2024 в Париже.

Отмечается, что награды будут содержать частичку оригинальной металлической конструкции Эйфелевой башни – одного из символов столицы Франции.

Материал будет нанесен в виде шестиугольного фрагмента на каждую из медалей. Глава оргкомитета Парижа-2024 Тони Эстанге объяснил это решение сделать их «уникальными и неповторимыми».

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, Паралимпийские – с 28 августа по 8 сентября.

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