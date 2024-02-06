В отношении главы оргкомитета Олимпиады-2024 в Париже Тони Эстанге начато расследование из-за чрезмерно высокой зарплаты

Теги происшествия Париж-2024 Тони Эстанге Легкая атлетика

В отношении главы оргкомитета Парижа-2024 начато расследование.

Его проводит финансовая прокуратура Франции из-за чрезмерно высокой зарплаты Тони Эстанге, сообщает AFP. 

С 2020 года Эстанге получает по 270 тысяч евро в год до вычета налогов. Это противоречит законодательству об оплате труда для руководителей некоммерческих организаций.

«Организационный комитет был удивлен, узнав эту информацию. Вознаграждение президента организационного комитета очень строго регламентировано», – заявили в оргкомитете. 

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

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21 комментарий
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Кстати, какая-то небольшая зарплата-то в результате, для главы оргкомитета олимпиады. С такой зп уйдёт от трети до 40% на налоги, остаётся 15 тыщ в месяц чистыми, это не так уж и много для такой должности там.
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Ответ Спотти Фай
Но ведь только в России чиновники воруют...как же так?)))
чиновники воруют везде
вопрос в уровне терпимости к коррупции)
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Ответ Otto Kretschmer
Побольше, 50%, пенсионный фонд 7%, медицинская страховка1,5%,1-2%профсоюз(если состоит)
Не, 50% это не от этих 270.
от 270 считается по прогрессивной шкале, около 50% он платит только за то, что больше 160 или около того. плюс, для прогрессивной шкалы, если у него есть семья, сумма делится на число членов семьи, дети идут за 0.5. Я там работал два года.
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Ответ Savardus
Комментарий удален пользователем
Вы не в ту сторону поправку сделали: на те деньги это около 10 млн €
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Комментарий удален пользователем
Вроде трехкратный олимпийский чемпион, а туда же. Вангую, что и на Фуркада скоро обратят внимание.
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Наши - прочитав такую новость ржут во все горло!
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Опять эти русские воруют. Ан нет, погодите...
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Ответ Madcomposer
Кстати, какая-то небольшая зарплата-то в результате, для главы оргкомитета олимпиады. С такой зп уйдёт от трети до 40% на налоги, остаётся 15 тыщ в месяц чистыми, это не так уж и много для такой должности там.
Побольше, 50%, пенсионный фонд 7%, медицинская страховка1,5%,1-2%профсоюз(если состоит)
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Ответ Savardus
Вы в курсе что зарплату можно платить в конвертах?) И таким образом зарплата становится доходом (если он вообще всплывает где-то)
Так чего тогда - Чернышенко задекларировал зарплату из конверта? Сумму ты накопал - разбивку тогда расскажешь, правда ведь
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Ответ Savardus
Комментарий удален пользователем
Вообще-то это декларация за 2019-й, на должности главы холдинга «Газпром-Медиа»
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Ответ Savardus
1 рубль зарплата, ага, и тот Вам переводит видимо, чтобы Вы его защищали тут. И хватит мне "тыкать", Вы мне ни брат, ни сват, никто
Да это я и есть. Ты мне еще напиши - Чернышенко перелогинься - это считается остроумным
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Ответ Savardus
Комментарий удален пользователем
это доход за 2019 год, Оргкомитет тут не причем. ваша неправда.
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