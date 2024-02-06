В отношении главы оргкомитета Олимпиады-2024 в Париже Тони Эстанге начато расследование из-за чрезмерно высокой зарплаты
В отношении главы оргкомитета Парижа-2024 начато расследование.
Его проводит финансовая прокуратура Франции из-за чрезмерно высокой зарплаты Тони Эстанге, сообщает AFP.
С 2020 года Эстанге получает по 270 тысяч евро в год до вычета налогов. Это противоречит законодательству об оплате труда для руководителей некоммерческих организаций.
«Организационный комитет был удивлен, узнав эту информацию. Вознаграждение президента организационного комитета очень строго регламентировано», – заявили в оргкомитете.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
вопрос в уровне терпимости к коррупции)
от 270 считается по прогрессивной шкале, около 50% он платит только за то, что больше 160 или около того. плюс, для прогрессивной шкалы, если у него есть семья, сумма делится на число членов семьи, дети идут за 0.5. Я там работал два года.