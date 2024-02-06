В отношении главы оргкомитета Олимпиады-2024 в Париже Тони Эстанге начато расследование из-за чрезмерно высокой зарплаты

В отношении главы оргкомитета Парижа-2024 начато расследование.

Его проводит финансовая прокуратура Франции из-за чрезмерно высокой зарплаты , сообщает AFP.

С 2020 года Эстанге получает по 270 тысяч евро в год до вычета налогов. Это противоречит законодательству об оплате труда для руководителей некоммерческих организаций.

«Организационный комитет был удивлен, узнав эту информацию. Вознаграждение президента организационного комитета очень строго регламентировано», – заявили в оргкомитете.

Олимпийские игры в пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.