Владимир Путин: «У чиновников WADA заканчивается срок исполнения обязанностей. Они хотят продлить его и оправдать ожидания тех, кто их поддерживает»

Теги Владимир Путин WADA ТАСС Легкая атлетика

Путин объяснил мотивы деятельности чиновников WADA в отношении России.

Сегодня кандидат в президенты, действующий глава РФ Владимир Путин проводит встречу с доверенными лицами. 

«Международный спорт – спорт высоких достижений – он очень коммерциализирован. Там все, каждый шаг, зависит от рекламодателей, от спонсоров. Спонсоры, в свою очередь, – это крупные компании – зависят от политических элит своих государств. Вот и круг замкнулся, вот и все. Вокруг этого, из этого проистекают все проблемы.

Для того, чтобы держать этот удар, конечно, международные чиновники должны иметь характер и чистые руки, потому что если здесь есть какие-то проблемы, то тогда сразу возникают опасения по поводу своего будущего.

У чиновников, у первых лиц (WADA) заканчивается срок исполнения обязанностей в 2025 году. Очень хочется продлить этот срок и сделать все для того, чтобы оправдать ожидания тех, кто их поддерживает», – заявил Путин во время встречи.

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35 комментариев
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Когда ж у тебя срок исполнения обязанностей уже закончится?
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Владимир Путин: "У чиновников WADA заканчивается срок исполнения обязанностей, а у меня - никогда!" И демонически рассмеялся
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Хорошо, что смм Владимир Владимирович совсем не такой и в абсолютно другой ситуации.
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У чиновников, у первых лиц (WADA) заканчивается срок исполнения обязанностей в 2025 году. Очень хочется продлить этот срок.

Как же здорово, что Владимир Владимирович не такой, что жажда власти не затуманила его сознание, что он не стал попирать демократические ценности, переписывать Конституцию под себя. Настоящий лидер!
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Чья бы корова мычала
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Просто уходи
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Невероятно! Солнцеликий озабочен действиями WADA😵‍💫И сроком их полномочий😎Воистину, других проблем у него нет…
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Ответ Юркин Клоп
Когда ж у тебя срок исполнения обязанностей уже закончится?
Когда приедет на «конечную» но с его ресурсами, думаю еще лет 10 точно потопчет шарик
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Все? Парад окончен? Надеюсь никто не осмелиться высказываться после фараона?
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не только у них
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Все верно. Это стало понятно, когда из России после начала СВО ушли такие гиганты как Макдоналдс, Эпл и прочие, которым казалось бы до фени должно быть на политику, они должны бизнесом заниматься. Но к сожалению мы увидели, что все эти гиганты не свободны. У них есть хозяева из белого дома. Так же и в спорте к сожалению.
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Я бы ему верил. Он знает в этом толк
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У нас система лучше, у нас спонсоров нет, государство напрямую спонсирует спорт, и потому у нас все честно и справедливо, добавил вождь.
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Наверное, без ротации кадров, чиновник. ВАДА еще и с ума сходят
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Помните, раньше шутили, что Украина развалит Евросоюз

Оказалось, это не шутка
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Этот-то знает, о чем говорит
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Не в бровь - а в глаз. Как всегда.
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Ответ Ебздрогыч
Ух, как тут в комментах отчаянные домохозяйки за несменяемого вступились!
обиженно сказала главная местная домохозяйка .
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Так, помитинговали и хватит. Все продолжаем заниматься своими делами.
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Ты бы за своими чиновниками следил и дружками, которые все уже растащили.
Да, и твой реальный срок закончился в 2008 году
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Если Путин что-то говорит, то это так и есть! Инфа и у него 100%
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Ну вот всё понятно. Вопросик можно? От кого таки зависит наш внутренний спорт и почему в условиях полного бана мы их слушаемси?
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Ответ Юркин Клоп
Когда ж у тебя срок исполнения обязанностей уже закончится?
Его аватар проецировался в плотника 4-го разряда с белорусским акцентом "череСЬ"
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Ответ Ебздрогыч
Ух, как тут в комментах отчаянные домохозяйки за несменяемого вступились!
С точностью до наоборот.
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Ответ lundian
не сторонник каких либо теорий заговоров. Но слушая Вову в последнее время, начинаешь верить что его поменяли на слесаря Васильевича
Ну патриарх Кирилл врать не будет☝️
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