Владимир Путин: «У чиновников WADA заканчивается срок исполнения обязанностей. Они хотят продлить его и оправдать ожидания тех, кто их поддерживает»
Путин объяснил мотивы деятельности чиновников WADA в отношении России.
Сегодня кандидат в президенты, действующий глава РФ Владимир Путин проводит встречу с доверенными лицами.
«Международный спорт – спорт высоких достижений – он очень коммерциализирован. Там все, каждый шаг, зависит от рекламодателей, от спонсоров. Спонсоры, в свою очередь, – это крупные компании – зависят от политических элит своих государств. Вот и круг замкнулся, вот и все. Вокруг этого, из этого проистекают все проблемы.
Для того, чтобы держать этот удар, конечно, международные чиновники должны иметь характер и чистые руки, потому что если здесь есть какие-то проблемы, то тогда сразу возникают опасения по поводу своего будущего.
У чиновников, у первых лиц (WADA) заканчивается срок исполнения обязанностей в 2025 году. Очень хочется продлить этот срок и сделать все для того, чтобы оправдать ожидания тех, кто их поддерживает», – заявил Путин во время встречи.
Как же здорово, что Владимир Владимирович не такой, что жажда власти не затуманила его сознание, что он не стал попирать демократические ценности, переписывать Конституцию под себя. Настоящий лидер!
Оказалось, это не шутка
Да, и твой реальный срок закончился в 2008 году