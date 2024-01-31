Владимир Путин: «У чиновников WADA заканчивается срок исполнения обязанностей. Они хотят продлить его и оправдать ожидания тех, кто их поддерживает»

Путин объяснил мотивы деятельности чиновников WADA в отношении России.

Сегодня кандидат в президенты, действующий глава РФ Владимир Путин проводит встречу с доверенными лицами.

«Международный спорт – спорт высоких достижений – он очень коммерциализирован. Там все, каждый шаг, зависит от рекламодателей, от спонсоров. Спонсоры, в свою очередь, – это крупные компании – зависят от политических элит своих государств. Вот и круг замкнулся, вот и все. Вокруг этого, из этого проистекают все проблемы.

Для того, чтобы держать этот удар, конечно, международные чиновники должны иметь характер и чистые руки, потому что если здесь есть какие-то проблемы, то тогда сразу возникают опасения по поводу своего будущего.

У чиновников, у первых лиц ( ) заканчивается срок исполнения обязанностей в 2025 году. Очень хочется продлить этот срок и сделать все для того, чтобы оправдать ожидания тех, кто их поддерживает», – заявил Путин во время встречи.