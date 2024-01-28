Ласицкене о 4-м месте на «Битве полов»: «Неспокойно приняла результат. И кроссовки, и все остальное, что летело – это пар, который должен выходить»

Мария Ласицкене высказалась о выступлении на турнире «Битва полов» в Москве.

В женских соревнованиях Ласицкене заняла четвертое место с результатом 1,85 м. Победила Наталья Спиридонова (1,93), она в перепрыжке опередила белоруску Карину Демидик.

«Неспокойно приняла результат. По самочувствию и состоянию мне было комфортно вначале. Потом что-то случилось.

И кроссовки, и все остальное, что летело – это пар, который должен выходить. Его нельзя оставлять внутри. Когда ты без эмоций принимаешь такие соревнования – может быть, это хуже.

То, что было у меня в те секунды – я боялась, что убью кого-то. Шиповки полетели, но вроде бы все живы остались, ха-ха.

Сегодня что-то не получилось абсолютно точно. Убиваться и драматизировать не буду. Поговорим с (тренером) Геннадием Гариковичем (Габриляном) или вообще не будем возвращаться в этот день.

Состояние сегодня было классное, обстановка, зрители, соперничество, все должно было предвещать веселье. Но что-то пошло не так. Мысли разные, их много, но они не собираются в одну общую причину. И я не хочу себя мучить, знаю, что надо просто прийти на тренировку и дальше работать.

Девочки в отличной форме, они прибавляют, прекрасная борьба была, все, что нужно для соревнований. Дальше уже мои недочеты и проблемы – то, что происходит. Наверное, есть причина, но я сильно искать ее не буду. Нужна тренировка, принятие этой ситуации...

Прошлый год, наверное, все еще дает о себе знать – травма, долгое восстановление, долгий отпуск. Но я не хочу находить эти оправдания, это ни в коем случае не оно. Мы с боевым настроем подходим к зиме, я обожаю прыгать в манежах. Надо выспаться сегодня, и завтра идти дальше», – сказала Ласицкене.