Тренер Ласицкене: «Мария втягивается в форму, идут полноценные тренировки. Наша цель – достойно выступить на основных турнирах года»

Теги сборная России жен прыжки в высоту Мария Ласицкене Геннадий Габрилян Легкая атлетика

Тренер Марии Ласицкене рассказал, в какой форме находится спортсменка.

Накануне олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту выиграла всероссийские легкоатлетические соревнования в Москве с результатом 1,90 м.

«В плане здоровья сейчас все хорошо. Это обнадеживает. Технически нам еще надо много работать, успеть все это сделать до весны.

У нас постоянно идет совершенствование в техническом плане в тренировочном процессе. Я начинаю возвращаться к старым установкам, которые мы использовали все время до травм, а потом использовать не могли.

Сейчас идут полноценные тренировки. Но очень медленно прогрессируем в тренировочном плане – в связи с тем, что был очень большой перерыв из-за травмы.

Сейчас все идет как задумано, Маша втягивается в форму. И форма набирается в соревновательных этапах, она как бы пристреливается к этим высотам. Как она прыгала во вторник, мне понравилось больше, чем на прошлых турнирах.

Это обнадеживает и радует. Так что зимний сезон у нас пройдет в тренировочном режиме для того, чтобы весной полноценно и, дай Бог, без травм войти в свою форму.

Все запланированные старты в календаре мы учли, стараемся их использовать в подготовке. Наша цель – достойно выступить на основных турнирах года», – сказал Геннадий Габрилян. 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мотивация у Маши не та, это отчётливо понятно из её интервью. Внутри страны она неоднократно побеждала, может к Играм ЖЭКа соберётся, всё-таки $40 тыс. на кону, но даже там ей за глаза и за уши хватит 195 см, чтобы победить, когда на России хватает 190-192. Это не на Олимпиаде, ЧМ/ЧЕ и Бриллиантовой лиге за 2 метра прыгать, когда тебе молодая конкурентка постоянно в спину дышит.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий