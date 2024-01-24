Тренер Ласицкене: «Мария втягивается в форму, идут полноценные тренировки. Наша цель – достойно выступить на основных турнирах года»

Тренер Марии Ласицкене рассказал, в какой форме находится спортсменка.

Накануне олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту выиграла всероссийские легкоатлетические соревнования в Москве с результатом 1,90 м.

«В плане здоровья сейчас все хорошо. Это обнадеживает. Технически нам еще надо много работать, успеть все это сделать до весны.

У нас постоянно идет совершенствование в техническом плане в тренировочном процессе. Я начинаю возвращаться к старым установкам, которые мы использовали все время до травм, а потом использовать не могли.

Сейчас идут полноценные тренировки. Но очень медленно прогрессируем в тренировочном плане – в связи с тем, что был очень большой перерыв из-за травмы.

Сейчас все идет как задумано, Маша втягивается в форму. И форма набирается в соревновательных этапах, она как бы пристреливается к этим высотам. Как она прыгала во вторник, мне понравилось больше, чем на прошлых турнирах.

Это обнадеживает и радует. Так что зимний сезон у нас пройдет в тренировочном режиме для того, чтобы весной полноценно и, дай Бог, без травм войти в свою форму.

Все запланированные старты в календаре мы учли, стараемся их использовать в подготовке. Наша цель – достойно выступить на основных турнирах года», – сказал Геннадий Габрилян.