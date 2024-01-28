Прыжки в высоту. «Битва полов». Лысенко и Спиридонова победили, Ласицкене – 4-я

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Данил Лысенко с лучшим результатом сезона в мире победил на «Битве полов».

Прыжки в высоту

«Битва полов»

Москва

Мужчины

1. Данил Лысенко – 2,33 м

2. Илья Иванюк – 2,29 м

3. Никита Анищенков – 2,23 м

Женщины

1. Наталья Спиридонова – 1,93 м

2. Карины Демидик (Беларусь) – 1,93

3. Дарья Слепова – 1,90

4. Мария Ласицкене – 1,85

В командном турнире мужчины одержали победу над женщинами – 3440 – 3392. В зачет шли по три лучших результата.

В общем индивидуальном зачете Лысенко стал первым с результатом 1206 баллов, Иванюк – вторым (1170), Спиридонова – третьей (1150).

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