Мария Ласицкене: «Желание прыгать выше есть, но я головой понимаю – откуда ждать результат? Соревновательная практика не та, как бы мы ни старались с девочками соперничать»

Мария Ласицкене высказалась о своих последних результатах.

Сегодня олимпийская чемпионка в прыжках в высоту выиграла всероссийские соревнования «Кубок Тер-Ованесяна. Мемориал Озолина и Дьячкова» в Москве с результатом 1,90 м.

«Всегда приятно побеждать, тем более сегодня получилось посоревноваться на высоте 1,90. Это, наверное, была единственная высота, где я смогла настроить себя на соревнования. Я бешусь, но (тренер) Геннадий Гарикович (Габрилян) успокаивает, что мы в процессе, в тренировочных делах, и не нужно от себя чего-то такого ждать.

Желание прыгать выше есть, но я головой понимаю – откуда ждать результат? Соревновательная практика не та, как бы мы ни старались с девочками соперничать. Это не выводит на нужный уровень мурашек и переживаний. И, опять же, физически и технически сейчас это мой уровень.

Не нужно себя еще глубже закапывать переживаниями, что сегодня я всего лишь прыгнула 1,90. Надо быть благодарным за этот результат, что я себя не оставила на высоте 1,83, которую взяла со второй попытки, я уже там могла начать беситься и нервничать. Я все-таки собралась.

Конечно, даже смешно об этом говорить – рассуждать так о высоте 1,83, а не два метра, но это нужно принять. Как бы это ни было обидно и неприятно – это факт», – сказала Ласицкене.

Спортсменка пропустила большую часть прошлого летнего сезона из-за травмы.

«Острого ничего не мешает, я себя чувствую на соревнованиях достаточно хорошо. Максимум я хочу подойти к зимнему чемпионату России в хорошей форме, чтобы побороться с девочками за пьедестал.

Я понимаю, что лето будет очень рано начинаться и поздно заканчиваться, это есть в голове – что надо будет и успеть отдохнуть, и заново начать подготовку. Но я доверяю Геннадию Гариковичу, от меня требуется только выполнять все тренировочные указания», – добавила .