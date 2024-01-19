Лысенко победил на турнире по прыжкам в высоту в Челябинске, Иванюк и Спиридонова – 2-е, Ласицкене – 3-я

Теги сборная России сборная России жен прыжки в высоту сборная Беларуси жен Мария Ласицкене Илья Иванюк Никита Анищенков Данил Лысенко Карина Демидик Наталья Спиридонова Легкая атлетика

Мария Ласицкене стала третьей на мемориале Лукашевича и Середкина в Челябинске.

В женских соревнованиях по прыжкам в высоту победила белоруска Карина Демидик, в мужских – россиянин Данил Лысенко.

Прыжки в высоту

Мемориал Лукашевича и Середкина

Челябинск

Женщины

1. Карина Демидик (Беларусь) – 1,92

2. Наталья Спиридонова – 1,90

3. Мария Ласицкене – 1,90

Мужчины

1. Данил Лысенко 2,28

2. Илья Иванюк – 2,28

3. Никита Анищенков – 2,26

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