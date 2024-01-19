Лысенко победил на турнире по прыжкам в высоту в Челябинске, Иванюк и Спиридонова – 2-е, Ласицкене – 3-я
Мария Ласицкене стала третьей на мемориале Лукашевича и Середкина в Челябинске.
В женских соревнованиях по прыжкам в высоту победила белоруска Карина Демидик, в мужских – россиянин Данил Лысенко.
Прыжки в высоту
Мемориал Лукашевича и Середкина
Челябинск
Женщины
1. Карина Демидик (Беларусь) – 1,92
2. Наталья Спиридонова – 1,90
3. Мария Ласицкене – 1,90
Мужчины
1. Данил Лысенко 2,28
2. Илья Иванюк – 2,28
3. Никита Анищенков – 2,26