Мэр Парижа о готовности к Олимпиаде-2024: «Не собираюсь говорить, что все отлично и проблем нет. Мы не должны лгать людям»

Теги Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что город еще не полностью готов к проведению ОИ.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«Есть проблемы, которые все еще не решены. Мы не должны лгать людям. В то время, как люди каждый день испытывают трудности с транспортом, я не собираюсь говорить, что все отлично и проблем нет. 

Но мы сделаем транспорт более доступным, организуем дополнительные рейсы. Сможем ли мы передвигаться по городу во время Игр и наслаждаться моментом? Да», – сказала Идальго. 

Также мэр отметила проблему большого количества бездомных в Париже. 

«Это показывает недееспособность страны». Париж не готов к Олимпиаде за год до старта

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19 комментариев
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Не лгать, конечно же, никто не перестал (Каневский).
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Ничего, сейчас фермеры подъедут, помогут получше подготовиться. Пойдет как по маслу)
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Да,в городе бардак,куча строек,туристов как обычно тьма и никого это не смущает.Париж живёт свой жизнью,а парижане(как обычно)сбегут из города в августе.
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Вот их всех, и заодно всех кр рыс с клопами, за 101 километр. Дураку же понятно.! А ещё мэр, сообразить не может
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Но мы сделаем транспорт более доступным, организуем дополнительные рейсы.
- Эх Идальго , ты бы с губером подмосковья Воробьевым посоветовался - тот рулит !
А бездомных можно заселить в ночлежки по проекту ГК Самолёт ..и брать с них по три шкуры..
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Помню,когда Универсиада в Казани была, всех бомжей развезли по городам республики и они там кантовались. Учитесь как надо
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Ответ Savardus
"Мы не должны лгать людям"/ Эх, не сумел бы Мэр Парижа стать российским мэром или чиновником. А уж президентом и подавно.
Абсолютно популистское высказывание мэра, которое ты принял за чистую монету , словно они действительно там людям не лгут )
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Перед каждой Олимпиадой одно и то же)) эту новость можно копировать на следующие, только дату и название города меняй
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Ответ Аврал
Про фермеров это в новостях)А в принципе протесты через день.То зелёные,то гомосеки...рутина:)
Разница в том, что зеленые протестуют на гранты, а фермеры на свои. Про гомосеков, извините, не знаю)
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Ответ Savardus
"Мы не должны лгать людям"/ Эх, не сумел бы Мэр Парижа стать российским мэром или чиновником. А уж президентом и подавно.
Когда мэр ведущего европейского города расписывается в организационном провале, соям остаётся только приплетать🤣
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Ответ Антон Киселёв
Когда мэр ведущего европейского города расписывается в организационном провале, соям остаётся только приплетать🤣
Не разрушай их розовый мирок! Прояви сострадание. И вообще, Париж - никакой не ведущий город. Довольно проблемное место в западной оконечности Евразии. Просто разрекламированное.
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