Мэр Парижа о готовности к Олимпиаде-2024: «Не собираюсь говорить, что все отлично и проблем нет. Мы не должны лгать людям»

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что город еще не полностью готов к проведению ОИ.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«Есть проблемы, которые все еще не решены. Мы не должны лгать людям. В то время, как люди каждый день испытывают трудности с транспортом, я не собираюсь говорить, что все отлично и проблем нет.

Но мы сделаем транспорт более доступным, организуем дополнительные рейсы. Сможем ли мы передвигаться по городу во время Игр и наслаждаться моментом? Да», – сказала Идальго.

Также мэр отметила проблему большого количества бездомных в Париже.

«Это показывает недееспособность страны». Париж не готов к Олимпиаде за год до старта