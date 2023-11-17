Ласицкене о межсезонье: «Впервые в карьере отдыхала больше двух месяцев. Но мне важна была перезагрузка, как физическая, так и психологическая»

Мария Ласицекене рассказала, почему в это межсезонье отдыхала больше обычного.

«На сей раз мое межсезонье получилось большим. Наверное, впервые в своей спортивной карьере я отдыхала больше двух месяцев. Хотя обычно отпуск длится в два раза меньше. Но мне важна была перезагрузка, как физическая, так и психологическая.

Отдых вышел разносторонним. Мы с супругом проводили время на море с нашими родителями и очень много путешествовали вдвоем. Думаю, что за эти пару месяцев я установила рекорд по количеству пройденных километров, так что без физической нагрузки в итоге не осталась.

Ближе к концу октября я начала пред-подготовку к ОФП под присмотром реабилитолога Игоря Степанова. А с первого ноября уже занимаюсь ОФП по планам Геннадия Гариковича (Габриляна). Рабочий процесс идет спокойно и это самое главное. В декабре мы приступим к техническим тренировкам.

Планы на 2024 год вполне стандартные: показывать достойные результаты. Желание прыгать есть и только это сейчас имеет значение. Зимой у нас по традиции проходят яркие старты в Екатеринбурге, Челябинске и, конечно, «Битва полов» в Москве. Поэтому просто хочется порадовать болельщиков, которые придут на наши соревнования», – сказала олимпийская чемпионка в прыжках в высоту.