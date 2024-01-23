Ласицкене выиграла всероссийские соревнования «Кубок Тер-Ованесяна. Мемориал Озолина и Дьячкова», другие результаты
Мария Ласицкене выиграла всероссийские легкоатлетические соревнования в Москве.
Кубок Тер-Ованесяна. Мемориал Озолина и Дьячкова
Москва
Женщины
Прыжки в высоту
1. Мария Ласицкене – 1,90
2. Кристина Королева – 1,87
3. Татьяна Ермаченкова – 1,87
Тройной прыжок
1. Валерия Воловликова – 13,24
2. Анастасия Кобылянских – 12,82
3. Анастасия Матвеева – 12,44
Прыжки в длину
1. Виолетта Разбейко – 6,30
2. Дарья Васильева – 6,01
3. Мария Привалова – 5,99
Прыжки с шестом
1. Аксана Гатауллина – 4,40
2. Ирина Михайлова – 4,30
3. Рената Тимофеева – 4,20
Мужчины
Прыжки в высоту
1. Никита Курбанов – 2,17
2. Матвей Рудник – 2,17
3. Вячеслав Перебинов – 2,15
Тройной прыжок
1. Дамир Гайнутдинов – 15,77
2. Виталий Павлов – 15,71
3. Андрей Филатов – 15,65
Прыжки в длину
1. Данил Чечела – 7,50
2. Кирилл Саушкин – 7,50
3. Юрий Ожгибесов – 7,44
Прыжки с шестом
1. Дмитрий Качанов – 5,40
2. Илья Просвирин – 5,40
3. Степан Кекин – 5,30