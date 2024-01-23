Ласицкене выиграла всероссийские соревнования «Кубок Тер-Ованесяна. Мемориал Озолина и Дьячкова», другие результаты

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Мария Ласицкене выиграла всероссийские легкоатлетические соревнования в Москве.

Кубок Тер-Ованесяна. Мемориал Озолина и Дьячкова

Москва

Женщины

Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене – 1,90

2. Кристина Королева – 1,87

3. Татьяна Ермаченкова – 1,87

Тройной прыжок

1. Валерия Воловликова – 13,24

2. Анастасия Кобылянских – 12,82

3. Анастасия Матвеева – 12,44

Прыжки в длину

1. Виолетта Разбейко – 6,30

2. Дарья Васильева – 6,01

3. Мария Привалова – 5,99

Прыжки с шестом

1. Аксана Гатауллина – 4,40

2. Ирина Михайлова – 4,30

3. Рената Тимофеева – 4,20

Мужчины

Прыжки в высоту

1. Никита Курбанов – 2,17

2. Матвей Рудник – 2,17

3. Вячеслав Перебинов – 2,15

Тройной прыжок

1. Дамир Гайнутдинов – 15,77

2. Виталий Павлов – 15,71

3. Андрей Филатов – 15,65

Прыжки в длину

1. Данил Чечела – 7,50

2. Кирилл Саушкин – 7,50

3. Юрий Ожгибесов – 7,44

Прыжки с шестом

1. Дмитрий Качанов – 5,40

2. Илья Просвирин – 5,40

3. Степан Кекин – 5,30

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2 комментария
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Действительно, результаты чемпионата ЖЭКа.
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Ответ David Rigert
Действительно, результаты чемпионата ЖЭКа.
Ведущие мировые спортсмены все никак не могут на коленях доползти🤷‍♂️
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