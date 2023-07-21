Геннадий Габрилян: «Ласицкене очень бы хотелось выступить в Челябинске на ЧР. Жалко будет, если она не сможет из-за нехватки времени на восстановление»

Теги сборная России жен прыжки в высоту Мария Ласицкене Геннадий Габрилян ТАСС Легкая атлетика

Тренер Геннадий Габрилян рассказал о состоянии олимпийской чемпионки Марии Ласицкене.

Сейчас спортсменка проходит реабилитацию после травмы ахилла. 

«Ахиллово сухожилие обычно очень долго лечится. Это связано с тем, что оно мало обогащается кровью, циркуляция низкая. Поэтому очень долго проходит процесс восстановления.

Этот период в два раза дольше, чем, допустим, после мышечной травмы, которая была у Маши перед Олимпиадой в Токио», – сказал Габрилян. 

«Конечно, Маше очень бы хотелось выступить в Челябинске (на чемпионате России), который очень здорово год назад провел легкоатлетический турнир Спартакиады.

Болельщики очень горячо приветствовали ее, женская высота завершала предпоследний день соревнований, и болельщики собрались на вираже рядом с сектором. Эмоции потрясающие были.

И вообще Челябинск оставляет приятные воспоминания, там Маша впервые прыгнула на два метра. Мы старались не пропускать старты в этом городе, всегда с удовольствием ездили туда выступать.

И, конечно, очень жалко будет, если она там не сможет в этом году выступить из-за нехватки времени на восстановление», – цитирует тренера ТАСС.

Чемпионат России в Челябинске пройдет с 3 по 6 августа. 

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1 комментарий

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Док Аксель
Маше здоровья, успешного лечения и реабилитации. Жаль, что она не сможет принять участия в ЧР. Маша ещё будет далека от своей оптимальной формы, если решатся попробовать принять участие в соревнованиях. И велик риск усугубить травму.
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