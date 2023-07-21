Геннадий Габрилян: «Ласицкене очень бы хотелось выступить в Челябинске на ЧР. Жалко будет, если она не сможет из-за нехватки времени на восстановление»

Тренер Геннадий Габрилян рассказал о состоянии олимпийской чемпионки Марии Ласицкене.

Сейчас спортсменка проходит реабилитацию после травмы ахилла.

«Ахиллово сухожилие обычно очень долго лечится. Это связано с тем, что оно мало обогащается кровью, циркуляция низкая. Поэтому очень долго проходит процесс восстановления.

Этот период в два раза дольше, чем, допустим, после мышечной травмы, которая была у Маши перед Олимпиадой в Токио», – сказал Габрилян.

«Конечно, Маше очень бы хотелось выступить в Челябинске (на чемпионате России), который очень здорово год назад провел легкоатлетический турнир Спартакиады.

Болельщики очень горячо приветствовали ее, женская высота завершала предпоследний день соревнований, и болельщики собрались на вираже рядом с сектором. Эмоции потрясающие были.

И вообще Челябинск оставляет приятные воспоминания, там Маша впервые прыгнула на два метра. Мы старались не пропускать старты в этом городе, всегда с удовольствием ездили туда выступать.

И, конечно, очень жалко будет, если она там не сможет в этом году выступить из-за нехватки времени на восстановление», – цитирует тренера ТАСС.

Чемпионат России в Челябинске пройдет с 3 по 6 августа.