Мария Ласицкене: «Осознаю, что поехать на Игры в Париж будет невозможно. При этом не могу отпустить ситуацию»
Мария Ласицкене рассказала, что не может смириться с недопуском на Олимпиаду-2024.
Сегодня олимпийская чемпионка в прыжках в высоту выиграла всероссийские соревнования «Кубок Тер-Ованесяна. Мемориал Озолина и Дьячкова» в Москве.
«С этим невозможно смириться. Я не понимаю свое состояние по поводу Олимпиады. Как трезвомыслящий человек, я осознаю, что поехать на Игры в Париж будет невозможно. При этом не могу отпустить эту ситуацию.
Наверное, это очень глупо. Это даже не надежда и не вера, это неверие в то, что так может быть – хотя нас не допустили до Олимпиады в Рио...
Я не понимаю, зачем это неверие нужно, стараюсь не возвращаться к этой теме, живу сегодняшними тренировками и соревнованиями. Я все понимаю, но не хочу этого понимать», – сказала Ласицкене.