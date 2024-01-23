Мария Ласицкене: «Осознаю, что поехать на Игры в Париж будет невозможно. При этом не могу отпустить ситуацию»

Теги сборная России жен прыжки в высоту Мария Ласицкене Париж-2024 Легкая атлетика

Мария Ласицкене рассказала, что не может смириться с недопуском на Олимпиаду-2024.

Сегодня олимпийская чемпионка в прыжках в высоту выиграла всероссийские соревнования «Кубок Тер-Ованесяна. Мемориал Озолина и Дьячкова» в Москве.

«С этим невозможно смириться. Я не понимаю свое состояние по поводу Олимпиады. Как трезвомыслящий человек, я осознаю, что поехать на Игры в Париж будет невозможно. При этом не могу отпустить эту ситуацию.

Наверное, это очень глупо. Это даже не надежда и не вера, это неверие в то, что так может быть – хотя нас не допустили до Олимпиады в Рио...

Я не понимаю, зачем это неверие нужно, стараюсь не возвращаться к этой теме, живу сегодняшними тренировками и соревнованиями. Я все понимаю, но не хочу этого понимать», – сказала Ласицкене.

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3 комментария
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эта истерика уже утомила )
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Может нужно тогда обратиться к психологу/психотерапевту, коль сама не может/не хочет отпускать эту ситуацию? По сути самобичеванием занимается там, где она ничего сделать не может. Выходы-то, конечно, теоретически есть, но придётся закрыть для себя всех из предыдущей жизни, а ещё возможно подставить родителей/родственников. Последняя фраза вообще апофеоз всей проблемы: "Я всё понимаю, но не хочу этого понимать."
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Отвратительно лицемерное доверенное лицо было у кандидата В.В.Путина на предыдущих выборах. Ничего она не понимает и не отпускает. Всё у неё какие-то чиновники во всём виноваты, только не она сама. Брала бы пример с Вероники Степановой - та свои полторы нехитрые мысли «Я со своим президентом» и «пошел МОК куда подальше» не скрываясь транслирует везде и всюду, а эта вся между струйками проскочить хочет.
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