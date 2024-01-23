Мария Ласицкене: «Осознаю, что поехать на Игры в Париж будет невозможно. При этом не могу отпустить ситуацию»

Мария Ласицкене рассказала, что не может смириться с недопуском на Олимпиаду-2024.

Сегодня олимпийская чемпионка в прыжках в высоту выиграла всероссийские соревнования «Кубок Тер-Ованесяна. Мемориал Озолина и Дьячкова» в Москве.

«С этим невозможно смириться. Я не понимаю свое состояние по поводу Олимпиады. Как трезвомыслящий человек, я осознаю, что поехать на Игры в Париж будет невозможно. При этом не могу отпустить эту ситуацию.

Наверное, это очень глупо. Это даже не надежда и не вера, это неверие в то, что так может быть – хотя нас не допустили до в Рио...

Я не понимаю, зачем это неверие нужно, стараюсь не возвращаться к этой теме, живу сегодняшними тренировками и соревнованиями. Я все понимаю, но не хочу этого понимать», – сказала .