Мария Ласицкене: «Очень рада, что мой организм позволяет мне прыгать, у меня нет чувства тревоги за здоровье»

Мария Ласицкене выразила недовольство своим результатом на турнире в Челябинске.

Сегодня олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту заняла третье место на мемориале Лукашевича и Середкина, взяв высоту 1,90 м. Победила белоруска Карина Демидик (1,92).

«Результатом сегодняшним я недовольна, но я доверяю своему тренеру, мне нужно двигаться вперед и ни в коем случае не расстраиваться.

Следующий старт у меня запланирован 23 января в Москве, это Мемориал Озолина и Дьячкова, затем меня ждет «Битва полов», «Русская зима» и чемпионат России.

Я очень рада тому, что мой организм позволяет мне прыгать, у меня нет чувства тревоги за свое здоровье. Мне остается только работать над техническими моментами.

Сегодняшнее свое выступление я с тренером еще не обсуждала, но вообще он говорит, что мы сейчас пристреливаемся и адаптируемся в соревновательной среде. Для начала сезона это нормально», – сказала Ласицкене.