«Компенсацию получили 150 человек, процесс продолжается». Поздняков о выплатах из-за пропуска Олимпиады-2024

Теги Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Фехтование

Глава ОКР рассказал, сколько спортсменов получили компенсацию за пропуск ОИ-2024.

 

Ранее сообщалось, что все российские участники Олимпийских игр разных лет, которые являются действующими спортсменами, получат выплаты на фоне отсутствия международных соревнований. Чемпионы Олимпиад получат по 500 тысяч рублей, серебряные призеры – по 350 тысяч, бронзовые – по 250 тысячи, другие участники – по 150 тысяч.

«Компенсацию получили 150 человек, процесс продолжается», - сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Раньше мерседес, сейчас субсидия в собес
+3
-1
+2
2 копейки за проданную мечту
+2
-1
+1
150 тыс. рублей - это цена попадания на ОИ по мнению государства. Вот за столько наши спортики готовы продать свою "мечту". Забавно то, что сборники порой столько в месяц получают, хотя, конечно всё от вида спорта зависит, но в плавании Розалия Насретдинова называла цифры от 50 до 150, причём было это 4 года назад. Сейчас-то их получше финансировать стали, вот доказательство в качестве таймкода у видео:
https://youtu.be/6Wi1WA-QJeE?si=X_OopfU0FzSP6vIh&t=61
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий